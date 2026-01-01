中國企業「砸大錢」下單200萬顆H200晶片 傳輝達要求台積電擴產

中國科技公司傳出大量下單輝達H200人工智慧晶片，訂單數量已超過200萬顆，預計將於今（2026）年交付。

《路透》引述知情人士指出，輝達已向台積電提出增產要求，雖然追加訂單的具體數量尚不清楚，但中企已下訂逾200萬顆H200晶片供今年使用，遠超輝達目前的70 萬顆庫存量。

知情人士表示，這批龐大訂單主要來自中國大型網路公司，認為H200相較現有晶片有明顯升級。輝達現有70萬顆庫存中，約10萬顆為結合Grace CPU與Hopper GPU 架構的GH200超級晶片，其餘為獨立H200晶片。

價格方面，輝達決定對中國客戶開出每組約2.7萬美元（約85萬台幣）的報價，八晶片模組預計售價約150萬人民幣（約673萬台幣），雖較先前的H20模組120萬人民幣（約539萬台幣）略高，但H200效能約為H20的6倍，中國業者認為相當划算。

對此，輝達向《路透》回應，該公司持續管理供應鏈，「向中國獲准客戶銷售H200不會影響供應美國客戶的能力。中國是個競爭激烈的市場，本土晶片供應商發展迅速。阻止所有美國商品出口會損害我們的國家和經濟安全，且只會使外國競爭對手受益。」台積電則拒絕評論此事。

