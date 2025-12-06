中國休旅車暴衝「路人噴飛」影片曝光！官方稱僅4傷遭質疑

國際中心／張予柔報導



中國廣州昨（5）日傍晚發生一起嚴重車禍，一輛休旅車在市區道路上突然失控暴衝，連續撞上多台機車，人行道上多名路人也被猛烈撞飛，現場一片混亂。事後雖有影片顯示多人倒地、由醫護人員緊急CPR，但當地警方卻通報稱僅4人受傷、無生命危險，引發外界質疑通報內容與畫面不符。





從影片畫面中可見，灰色休旅車突然暴衝撞向人行道上。（圖／翻攝自Ｘ）









現場一片混亂，多名路人被撞飛倒在地上，甚至失去意識，醫護人員到場後立刻替傷者進行心肺復甦。（圖／翻攝自Ｘ）

根據旅義華僑作家李穎在X帳號「李老师不是你老师」上發布的影片與照片，事故發生在廣州花都區龍珠路杏林花園附近。從畫面中可見，一輛灰色休旅車在接近路口時突然暴衝，先是猛力撞上準備右轉的機車，之後完全失控的衝向人行道。短短幾秒內，路人被強力撞飛，倒地位置四散，傷者肢體扭曲動彈不得，周圍民眾驚叫逃散。其他視角的影片則顯示，有民眾倒在店家騎樓前，失去意識，周遭人急忙撥打求救電話，隨後醫護人員趕抵現場替傷者進行心肺復甦，情況十分危急。





廣州花都公安隨後發布的通報卻稱，事件中共有4人受傷，無生命危險，引起網友質疑。（圖／翻攝自Ｘ）

然而，廣州花都公安隨後發布的通報卻稱，事件中共有4人受傷，無生命危險，肇事者為43歲張姓男子，因突發疾病導致車輛失控，事故原因仍在調查中。官方說法一出，立即引發不少網友不滿，質疑「影片裡有人當場CPR，怎麼會變成無生命危險？」「畫面看起來絕對不止4人受傷」、「中國人這時候怎麼不說中國是世界上最安全的國家」。

慎入／車禍畫面！！！

