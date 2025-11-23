中國估2027智能市場突破5.51兆 保險公司搶大餅「拚損害賠償」

多功能機器人已成未來趨勢。示意圖。取自pixabay



AI、多功能機器人成未來趨勢，中國多間科技公司今年陸續發布多款機器人，壓低價，人民幣3萬（約台幣13萬）有找，掀起搶購熱潮，也象徵機器人即將普及化。為此，中國保險公司已嗅到商機，打算推出相關的智能保險，無論是機器人自行損壞，或者周遭人類、環境、物品損傷，皆納入理賠範圍。

根據中國媒體《第一財經》報導，自人形機器人開發到正式販售以來，不少民眾觀望機器人使用後續風險，不敢貿然下手，而中國境內多間保險公司，如平安財險、人保財險、太保財險等從9月陸續以來推出「智能保險」，內容含括機器人本體損失、第三者責任與自身財產損失，降低、解除使用者使用機器人的疑慮和風險，且保單規劃細緻程度到「期限」可以天、週、月、年計算。

廣告 廣告

報導指出，據第三方統計，中國智能市場有望在2027年達到人民幣1.25兆元（約台幣5.51兆），而人形機器人也填補勞動力缺口，闢蘇工業搬運、焊接、採掘維修，或者投入銀髮市場作照顧服務，高風險環境搜救、排爆等等，因此機器損壞、故障、發生意外，或是影響傷害周遭環境、人事物，皆是預料中的事。

《第一財經》還提到，有業界人士認為，由於人工智慧與機器人領域尚屬領先科技，缺乏產業際標準檢測，更何況是符合國際標準，因此，未來國際相關產業還須面對產品相容性，以及安全問題。

值得注意的是，平安產險的方案擴及「場景化的風險保障」、「生產經營保障」、「研發創新支持」、「行業研究賦能」和「產業資本支持」等。

更多太報報導

新加坡突襲搜索逮捕太子集團幹部 往來銀行包括大華、馬來亞銀行

中媒：內衣品牌黛安芬 年底退出中國市場

窮孕婦慘淪醫療人球！4醫院拒收「救護車上與子雙亡」 印尼民眾暴動