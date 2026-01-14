中國佈局低軌衛星！謝金河點「台廠7猛將」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 美中競逐太空版圖持續升溫，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，中國近期向國際電信聯盟提出涵蓋14個星座、逾20萬顆衛星的頻軌申請，引發市場高度關注，也凸顯美中在太空發展策略上的根本差異。

謝金河表示，最近有一則受關注的消息是中國向聯合國國際衞星聯盟（ITU）提交涵蓋14個星座，超過20萬顆的衞星頻軌申請，這符合中國一貫的國策：美國有的，中國也要有，而且量要讓對手跟不上！

謝金河分析，到目前為止，美國的衞星有8500顆，中國只有903顆，這次中國一出手就是20萬顆，這個企圖心令人側目。而這也顯示美國和中國在發展太空的策略不同。

美國以馬斯克為首的Space X今年會IPO，市場估計市值會從一兆美元起跳，可能會達到1.5兆美元。Amazon的太空計劃也積極展開，台灣很希望能和Amazon合作。美國的太空計劃從市場切入，最終目標在獲利極大化。

謝金河表示，中國是國家政策，不在乎有沒有獲利，在追求市場極大化。從市場的角度看，從去年以來的PCB，銅箔基板的勝宏科技、生益科技、滬電等，矽光子概念的中際旭創、新易盛股價上漲都告一段落。最近輪到低軌道衞星的公司股價飆漲。

例如：中國衞星從16.38到109元人民幣，中國衞通從8.7到48.98人民幣，北斗星通從21.01到63.19元人民幣，航天電子、航天發展、雷科防務等，股價漲幅都很驚人。這些企業都是政策扶持的企業，股價如旱地拔蔥般暴起，也代表著國家政策方向。

謝金河認為，低軌道衞星的布局，看起來這會是貫穿資本市場一整年的熱門話題。今年從昇達科、華通、燿華、鐳洋、昇貿、耀登、金寶電子等，和低軌道衞星沾到邊的公司今年都很熱鬧！

