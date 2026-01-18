南部中心／廖錦雄、劉尹淳 台南市報導

台美對等關稅15%定案，台灣鯛銷美量可望回溫，但受到進口魚片低價競爭影響，加上中國為了傾銷庫存，採取低價銷美策略，台灣鯛外銷受阻，最近市場傳出價格崩盤，批發交易價，每公斤57.7元，不過，產業人士預估，中國的倒貨潮4月就告一段落，建議政府先實施凍儲，收購現有魚貨，調節市場供需，後續外銷才有希望。





中國低價傾銷庫存！ 台灣鯛批發價崩盤 每公斤57.7元

中國採取低價策略，儘管被美國課徵50%關稅，為了傾銷庫存，秉持沒賺錢也要外銷到美國，導致台灣鯛銷美數量銳減。（圖／民視新聞）

廣告 廣告





鮮甜肉質的台灣鯛，不管是放入火鍋涮魚片，還是拿來做酸菜魚，饕客都愛吃，去年8月，台美對等關稅，一度進入寬限期，漁民安心持續放養，最近進入收成期，市場卻傳出台灣鯛價格崩盤。





中國低價傾銷庫存！ 台灣鯛批發價崩盤 每公斤57.7元

農業部公告投入180億元，進行多項配套，包括加工廠及漁民的生產獎勵金，外銷獎勵等等。（圖／民視新聞）





來到台南學甲的魚塭，第一線養殖漁民說，受到進口魚片低價競爭影響，目前國內台灣鯛的批發交易價，每公斤57.7元，雖較上個月微幅上漲0.2%，但中國採取低價策略，儘管被美國課徵50%關稅，為了傾銷庫存，秉持沒賺錢也要外銷到美國，導致台灣鯛銷美數量銳減。南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉表示，出的量裡面可能我們所說的，它可能有一點稍微遲緩，可是還是慢慢有在拉升，因為去年的關稅從32%，降到八月份的20%，可是這一次已經確認是15%，我覺得我們真的是努力到，還是有空間，還可以再繼續努力。

台灣鯛以條凍外銷為主，主要競爭對手，包括中國、越南以及巴西，產業人士預估，中國的倒貨潮，4月就會告一段落，建議政府先執行凍儲措施，把魚隻先收購凍存，以調節市場供給。台灣鯛協會理事長郭建賢表示，當務之急就是魚價在跌，所以我們希望漁業署在魚價跌的時候，可以有一些補救措施，比如說可以把這些條凍，我們知道四月以後這個市場會恢復，補助一下凍儲的費用，讓加工廠把這些魚貨先抓起來，等待市場打開的時候，這些魚貨就可以出去了。農業部日前公告投入180億元，進行多項配套，包括加工廠及漁民的生產獎勵金，外銷獎勵等等，但漁民盼望的是，台美對等關稅15%定案，中國的倒貨潮結束後，台灣鯛能盡速恢復以往銷量。





原文出處：中國低價傾銷庫存！ 台灣鯛批發價崩盤 每公斤57.7元

更多民視新聞報導

台南暴衝意外! 車輛失控"撞破大樓柱子"車頭受損

鯛魚排烏龍案"損失千萬" 口湖合作社:不提告不國賠 協商賠償

數值被放大十倍!"鯛魚排"禁藥烏龍 女研究助理稱不小心

