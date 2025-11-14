中國低價品湧入衝擊本土產業 泰國2026年起徵收10%關稅

中國廉價商品銷往全球，繼美國和歐盟針對小額包裹徵收關稅後，泰國財長埃克尼蒂(Ekniti Nithanprapas)今天(14日)表示，為了保護國內中小企業，泰國將開始對低成本進口商品徵收10%關稅。

泰國目前對價值等於或低於1500泰銖(約新台幣1440元)的進口商品，實施零關稅政策。不過自明年1月1日起，符合上述條件的商品必須繳納10%關稅。

泰國政府去年已批准對上述商品徵收7%增值稅(VAT)，這項措施將實施至今年底。

埃克尼蒂指出，徵收關稅將有助於保護泰國中小企業，「免於受到全球貿易戰後湧入的廉價進口商品衝擊」。這些廉價商品主要從中國進口，對本土製造業和商家造成嚴重打擊，導致大量工廠關閉、工人失業，企業因此敦促政府採取行動。

泰國這項政策將對電商、物流和零售業造成影響，並為負責報關業務的運輸公司帶來額外負擔。律師事務所Tilleke & Gibbins表示：「這項政策是泰國對免稅低價跨境電商的根本性轉變。」