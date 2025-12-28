中國低價商品轉向歐洲東南亞 多國仿效川普加徵關稅自保

美國總統川普(Donald Trump)的關稅政策，以及中國產能過剩，正對全球貿易造成嚴重衝擊。日經亞洲今天(28日)報導，被排除在美國市場之外的低價中國產品正大舉進入歐洲與東南亞，如今這些國家也開始仿效川普的作法，陸續採取或考慮以反制關稅來保護自身市場。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)先前曾表示，由於全球無法消化中國的過剩產能，各國都在提高對中國出口產品的關稅，他的預測正逐漸成真。

墨西哥計劃自2026年1月起，對約1,400項、以中國產品為主的商品提高關稅，稅率最高達50%。

越南也已自7月起提高對中國鋼鐵的關稅。截至今年11月，越南的中國進口商品與去年同期相較增加23%。

歐洲同樣面臨大量中國製電動車湧入。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)先前表示，若北京不對此作出回應，「我們歐洲人將在未來幾個月，被迫採取強力措施」，其中包括加徵關稅。

根據今年1月至11月的數據，中國輸美產品與去年同期相較減少19%，但對歐盟與東南亞國家國協(ASEAN)的出口則分別成長8%與14%。儘管面臨川普關稅的逆風，中國今年的貿易順差首度突破1兆美元大關，且已超過去年全年的順差。

日經亞洲指出，中國以低價策略主導全球市場。中國製客車出口至歐盟的單價在2年內下跌9%，但出口數量卻大增50%。不僅如此，鋼鐵、電子零組件、太陽能板等產品價格全面下滑，使整體出口價格下降17%。

然而，這些降價的背後是中國政府龐大的補貼措施。根據一家美國智庫的分析，中國官方對產業祭出的補貼相當於國內生產毛額(GDP)的5%，是美國或日本的10倍。

中國新能源車的產能估計將達3,600萬輛，這是中國國內市場需求的2倍。中國占全球製造業比重約30%，但消費僅占全球的13%。在青年失業率仍高達17%的情況下，中國政府只能持續透過大量出口來維持就業。

歐盟與加拿大已以違反世界貿易組織(WTO)規則為由，提高對中國製電動車的關稅，印尼等國家也正在考慮採取類似措施。在WTO運作失靈的情況下，各國以關稅反制中國產能過剩的趨勢恐將持續。