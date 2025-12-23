中國住建部長：2026著力穩房市 推動成屋銷售防風險

（中央社台北23日電）在房市低迷及爛尾樓糾紛頻傳下，中國住建部長倪虹今天在相關會議上表示，明年要著力穩定房地產市場，並推動「現房（成屋）銷售制」，實現「所見即所得」，從根本上防範交屋風險。繼續推出的預售屋則要規範預售資金監管，維護購屋者合法權益。

新華社報導，中國「全國住房城鄉建設工作會議」22至23日在北京召開，除全面檢視今年工作及系統總結「十四五」（2021至2025年）時期住房城鄉建設事業發展外，並研究部署2026年及「十五五」（2026年至2030年）時期重點任務。

根據報導，會議指出，2026年全國住建單位要著力抓好4方面工作，一是推進現代化人民城市建設，二是著力穩定房地產市場，三是加快建築業提質升級，四是夯實「高質量發展」基礎支撐。

倪虹並表示，「著力穩定房地產市場」的重點是「因城施策控增量、去庫存、優供給」，結合城市更新、城中村改造利用既有用地，推動收購庫存商品房作為保障性住房、安置房、宿舍、人才房等。

他並要求，各城市政府要用足用好房地產調控自主權，適時調整優化房地產政策，支持居民剛性和改善性住房需求，推動房地產市場平穩運行。

此外，倪虹提到，在商品房銷售上，要推動「現房（成屋）銷售制」，實現「所見即所得」，從根本上防範交屋風險。至於繼續推出的預售屋，則要規範預售資金監管，維護購屋者合法權益。（編輯：邱國強/陳慧萍）1141223