中國佛協推「住持任期制」 同一寺任職不得超過2屆

（中央社台北4日電）日前中國佛教協會通過新規，住持每屆任期5年，在同一佛教場所連續任職不得超過2屆，且每屆任期屆滿後應對其進行財務審計。此舉被認為是針對少林寺前住持釋永信涉嫌挪用資金等醜聞的改革措施。

澎湃新聞2日報導，2025年12月27日，中國佛教協會第十屆理事會第5次會議通過「漢傳佛教活動場所主要教職任職辦法」，一共18條。

其中第6條規定，「住持每屆任期5年，同一佛教活動場所連續任職不超過2屆，累計任職不超過3屆」。教職人員10人以上的佛教活動場所，住持任職應嚴格遵守任期規範。

第7條規定，「住持每屆任期屆滿後，應對其進行財務審計。財務審計不合格者，不得連任」。在同一佛教活動場所連任住持10年以上者，除特殊情況外，任期屆滿後不得連任。住持任期屆滿後，到其他佛教活動場所擔任住持的，其任期重新計算。

2025年7月底，河南嵩山少林寺通報指釋永信挪用侵占項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。後續釋永信因涉嫌刑事犯罪被當局逮捕調查，也被中國佛教協會逐出佛門。

醜聞爆發後，還有多名與釋永信案有關人士被調查。中國佛教協會並發聲，要堅決清除教職人員隊伍中的害群之馬，維護佛教莊嚴形象。

中國全國政協主席王滬寧2025年12月28至29日會見中國佛教協會領導成員時表示，要建設「政治上靠得住」的佛教人才隊伍，要引導佛教界人士和信教群眾「聽黨話、跟黨走」。（編輯：廖文綺/邱國強）1150104