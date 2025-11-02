中國佛山驚見龍虎鳳 疑殺活貓入菜惹眾怒

▲中國廣東佛山南海區「蝦記私房菜」被指宰殺活貓烹製「龍虎鳳」，店家曾在社群發文炫耀「喵喵喵到貨」，引發網路公憤。（圖／翻攝自紅星新聞）

[NOWnews今日新聞] 中國廣東佛山一間私房菜館被爆出以活貓入菜烹製「龍虎鳳」料理，甚至在社群上炫耀「喵喵喵到貨」。事件引發民眾震怒，地方政府多部門已聯合展開調查，涉事餐廳也被勒令停業整頓。

根據《紅星新聞》報導，佛山南海區一家名為「蝦記私房菜」的餐廳近日被網友揭發疑似宰殺活貓入菜。該店10月30日在朋友圈發文稱「喵喵喵到貨，這種天氣來煲龍虎鳳簡直太好了」，並附上多隻關在籠內的活貓照片，其中一隻異瞳白貓更被拍到被抱往廚房屠宰台，引發眾怒。

▲疑似遭宰殺的白色貓咪被拍到關在籠中，畫面曝光後掀起輿論怒火，網友痛批「太殘忍」。（圖／翻攝自紅星新聞）

「龍虎鳳」是一道由蛇肉、貓肉與雞肉組成的廣東傳統料理，其中「龍」指蛇、「虎」指貓、「鳳」則是雞。由於涉及屠宰寵物與食品安全問題，消息曝光後在網路上掀起強烈譴責。

10月31日，有志工到場查看，拍攝影片顯示廚房內已無活貓蹤跡。餐廳老闆辯稱店內「沒有貓，只有自家養的狗」，聲稱被誤會，但網友懷疑貓隻已遭宰殺。隨後，該餐廳在美食平台顯示「停止營業」，店家帳號留言解釋：「只是幫朋友加工，大家誤會了。」

佛山市南海區市場監管局表示，已接獲投訴並派員調查；九江鎮宣傳辦公室也證實，多部門包括公安、衛健、食安單位已聯合展開稽查。現場未發現可疑食材，但涉事餐廳已被勒令停業整頓。

執法人員也向業者宣導食品安全法，明確禁止使用來源不明的動物肉類，特別是貓與蛇，並強調經營者必須落實食品安全責任。

▲佛山市南海區多部門已展開聯合調查，涉事餐廳目前停業整頓。（圖／翻攝自紅星新聞）

目前中國尚無全國性法律明令禁止食用貓肉，但自2020年農業農村部發布《國家禽畜遺傳資源目錄》以來，貓與狗已被排除在可食用動物之外，也不屬於合法養殖禽畜。

深圳市更在2020年率先通過《全面禁止食用野生動物條例》，明定禁止食用貓狗，違者最高可處貨值30倍罰款。當地立法者表示，貓狗是人類最親近的伴侶動物，禁止食用是文明社會的象徵。

