中國佛教協會矢言貫徹習近平思想 王滬寧要求「聽黨話、跟黨走」

2025年12月28至29日，中國佛教協會第11次全國代表會議在北京舉行。翻攝官網



中國佛教協會第11次全國代表會議28至29日在北京舉行。會長演覺法師提出工作報告稱，要堅持「中國佛教中國化」方向，踐行社會主義核心價值觀，積極引導佛教與社會主義社會相適應。

中國官媒「中新社」報導，演覺法師代表中國佛教協會第10屆理事會作工作報告，回顧和總結中國佛教協會五年來的主要工作。他提出，中國佛教協會和全國佛教界要立足「新時代、新征程、新要求」，深入學習和全面貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」，深入學習貫徹「黨的二十大和二十屆歷次全會精神」，學深悟透習近平總書記關於宗教工作的重要論述，發揚佛教「愛國主義優良傳統，高舉愛國愛教旗幟」。

報告又稱，中國佛教界要矢言弘揚人間佛教思想，充分發揮橋樑紐帶作用，縱深推進「全面從嚴治教」，加強法治宣傳教育，努力加強自身建設，切實強化自我變革，推動佛教健康傳承，為「以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業」作出新貢獻。

《人民日報》報導，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會見中國佛教協會領導班子成員，同樣要求深入學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」，全面貫徹黨的宗教工作基本方針，引導佛教界人士和信教群眾堅定「聽黨話、跟黨走」，推進中國式現代化建設貢獻力量。

據報導，中共中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長段毅君也出席這場會議，會議選舉演覺連任中國佛教協會會長，班禪額爾德尼·確吉傑布等人為副會長。

