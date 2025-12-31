中國作家杜斌三度被捕 獨立中文筆會籲國際聲援

曾任攝影記者的中國作家杜斌，第三度遭到中共當局抓捕，至今已兩個半月。「獨立中文筆會」發表聲明，呼籲各國政府和國際組織共同關切，並要求中國承擔世界大國該有的責任。

杜斌為中國底層發聲 第三次遭關押

中國作家杜斌是獨立中文筆會會員，12年來三度被當局抓捕。獨立中文筆會表示，杜斌是中國著名的攝影記者、紀錄片製片人和作家，他曾在「北京青年報」及「工人日報．社會法治週刊」任職，2004年進入美國「紐約時報」北京分社，專注於人權議題的報導，但中國外交部在2011年以後拒絕批准他在「紐約時報」的工作許可。

獨立中文筆會指出，杜斌在2013年六四事件24週年前夕，因涉嫌擾亂公共場所秩序，被控尋釁滋事，而首度遭安全保衛警察秘密逮捕，其實事涉他有關談及法輪功學員及調查上訪者遭受酷刑的影音和著作，以及集結散落在中國民間的六四史料而出版了《天安門屠殺》；當時他在被捕前，曾對外媒表示，「僅僅是因為我是一個『人』，做一個人能夠做、應該做的事情」。後來，在國際媒體的高度關注下，杜斌被關押37天後有條件獲釋。

2020年12月，他再度被冠上尋釁滋事的罪名，歷時兩個多月獲釋。獨立中文筆會提到，這次被抓捕的原因，和當時他正進行的列寧共產主義烏托邦實驗的寫作有關，且被要求停用「推特」。

第三度被捕則是在今年10月15日，仍是被以尋釁滋事罪逮捕，遭羈押在北京市順義區高麗營鎮看守所。獨立中文筆會認為，目前具體的被捕原因不明，但不外乎是杜斌在網路上活躍的社會關懷與寫作，因為他過去總是透過實地採訪與資料採集，為中國的社會底層群眾發聲，勇於揭露中共施政的弊病。

充滿良知 受海外民主人士敬重

杜斌從2007年起，陸續出版了《上訪者：中國依法治國下倖存的活化石》、《毛主席的煉獄》、《北京的鬼》、《毛澤東的人肉政權》、《陰道昏迷──馬三家女子勞教所的酷刑倖存者證詞》、《馬三家咆哮》、《赤色恐怖：列寧的共產主義實驗》等著作，並有紀錄片《小鬼頭上的女人》。

「中國行動」發言人、獨立中文筆會會員蘇雨桐表示，杜斌人非常好，是一位很堅持、很善良的人，由於他撰寫的書會寫出「事實」，所以都是在台灣出版，無法在中國大陸發行。蘇雨桐：『(原音)說他的那個書中有攻擊黨和中國領導人的內容，非常可笑，人家寫出事實就是「攻擊」。』

「中國人權」執行主任周鋒鎖說，他見過杜斌，挺談得來，也很欣賞他的作品。周鋒鎖：『(原音)杜斌是非常受尊敬的一個有良知的作家、記者，我也很關注他的情況，他這次突然被捕，也是很令人震驚的，因為這幾年其實他相對是比較低調的，這個就反映現在這個環境愈來愈惡劣，他的事情肯定是很典型的因言獲罪，甚至於現在的情況，他們經常甚至會追溯歷史，就是找你以前的一些事來懲罰。』

譴責中共當局 呼籲國際再次關注

獨立中文筆會在聲明中指出，杜斌總在中國涉足危險人權議題的最前線，維權人士胡佳因此讚譽他是和平時期的「戰地記者」，獨立中文筆會譴責北京市順義區地方公安，粗暴侵害杜斌人身自由的行徑，呼籲中國有關當局與官員，應當為中國珍惜杜斌這樣的社會良心，要為維護杜斌的良心自由與創作自由而努力。

獨立中文筆會同時呼籲國際組織、各國政府與國際公民社會對中共施壓，要求履行「中華人民共和國憲法」對維護中國人民基本權利所做的承諾，承擔世界大國應有的責任，維繫全球普世價值。

周鋒鎖也強調，希望更多的人來關注和呼籲，而且呼籲的聲音愈大愈好，讓更多人了解相關情況，因為這個政權會鎮壓這些作家，無非就是他們的作品有影響力，所以，如果呼籲的聲音愈大，就能讓中共的鎮壓失去效用，這也是國際社會倡導呼籲的動力，要通過這起事件，擴大影響力。