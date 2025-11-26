中國併吞台灣最具威脅的是放棄 賴清德：向侵略妥協只會換得戰禍和奴役

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德今（26）日上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後並召開記者會說明國安團隊所規劃的兩大方案。賴清德強調，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」，他並以二戰爆發、西藏與北京簽署「十七條協議」為例表示，歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役。

賴清德今日召開記者會說明國安團隊規劃的兩項「守護民主台灣國安行動方案」，分別為「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」與「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」，其中也包含了國防部《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算規劃，預計在2026年至2033年，投入1兆2千5百億元的經費，建構包括打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

談話尾聲，賴清德提到，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」。有些人在中國的統戰攻勢下，甚至把堅持民主、擁有自由都視為對中國的挑釁，錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取「和平」。

「然而，歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役！」賴清德舉例，1938年的歐洲，曾經相信只要捷克割讓一些土地給法西斯，就可以換來「一世代的和平」，結果迎來的是第二次世界大戰的全面爆發，無數的苦難和悲劇跟著而來；1951年，西藏人民一度以為和北京簽署了「十七條協議」，就可以守住西藏的文化和生活方式，但結果是西藏人民的雪國，變成了共產黨腳下的紅色高原。

賴清德強調，民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口。作為民主國家，或許朝野藍綠各有不同立場，但他深深期待，在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下：守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任，我們只能團結，也必須團結一致，才能守護國家，守護作為台灣人民的自由。

賴清德表示，現在國安團隊及行政部門也將展開行動，為台灣打造足以保衛自己的國防戰力、經濟實力，以及民主防衞機制，為鞏固台灣安全及國家主權，樹立無可動搖的基石，「為了台灣，為了中華民國，我們一起動起來！」

