中國使館稱「日本治安不穩」籲勿旅行 春節中國人遊日反增57%

中國駐日大使館再次發文，指日本部分地區治安不穩定，稱接獲多名旅日中國公民通報，遭無端辱罵毆打並受傷，並再次呼籲中國公民避免前往日本旅行。不過，日本官方曾多次強調，該國並無治安惡化疑慮。





中國駐日大使館昨（3）日發布「重要通知」，指近期日本部分地區治安環境不穩，福岡縣、靜岡縣、愛知縣等地發生殺人未遂、報復等社會案件。



中國大使館還稱，有多名旅日中國公民回報，遭無端辱罵毆打並受傷。跨年夜東京新宿發生汽車衝撞行人事件，造成2名中國公民受重傷，已送醫救治。



中國大使館表示，在獲悉相關情況後，第一時間向受傷中國公民及其家屬表達慰問並提供必要協助，同時與日本警方交涉，敦促盡快破案。中方又再度提醒中國公民近期避免赴日。



對此，日本網友認為，「如果中國大使館繼續發布這種與事實不符的內容，恐怕會讓身處中國的日本人面臨危險」，呼籲日本政府出面闢謠，明確澄清中方說法毫無根據。



事實上，日本當局去年11月曾罕見公開境內針對單一國家公民犯罪數量，嚴正澄清「中國暗示在日本旅遊的安全風險上升，這樣的說法並不準確」，強調日本治安絕對沒有惡化。



不過，日本旅遊魅力無法擋，中國人似乎不聽官方勸告，日媒引述根據1727家飯店的統計數據指出，今年春節期間（2月15至23日）來自中國旅客的飯店預訂量比2025年春節（1月28至2月4日）的住宿量增加了57%。

