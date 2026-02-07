中國使館駁挪威3大安全機構威脅報告! 批渲染「中國威脅」損害雙邊關係

中國駐挪威大使館針對挪威三大安全與情報機構近日公布的年度威脅評估報告，於 2 月 7 日發表嚴正聲明，強烈批評相關內容罔顧事實、刻意渲染「中國威脅」，對中挪關係造成負面影響。 圖：翻攝自 中國駐挪威大使館 官網

[Newtalk新聞] 中國駐挪威大使館針對挪威三大安全與情報機構近日公布的年度威脅評估報告，於 2 月 7 日發表嚴正聲明，強烈批評相關內容罔顧事實、刻意渲染「中國威脅」，對中挪關係造成負面影響。

使館指出，中國駐挪威大使館注意到挪威警察安全局（PST）、國家情報局（NIS）、國家安全局（NSM）發布的多份年度威脅評估報告，再次基於臆測想象虛構所謂「中國威脅」敘事，充滿陳詞濫調，不值一駁。聲明強調，「有關涉華內容與實際情況嚴重不符，同中挪關係發展大勢背道而馳，我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

使館表示，中國一貫堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護國際公平正義，尊重各國主權和領土完整，以維護世界和平發展為己任，從不謀求「勢力範圍」，從未以挪威為「目標」。

聲明指出，有關事實清楚，國際社會有目共睹。面對百年變局和霸凌霸道，各國本應攜手合作、共迎挑戰，但遺憾的是，挪個別機構卻頑固堅持錯誤立場，以有色眼鏡看待中國，打著「安全」的旗號蠱惑人心，煽動對立，破壞兩國合作。「這種做法罔顧是非，很不專業，損害的是挪自身利益。」

目前，中國駐挪威使館已透過正式管道表達嚴正立場。使館以已知事實作結，重申中方維護自身權益的決心，並將持續關注挪威官方對於此項聲明的回應。

回顧中挪關係，雙方曾於 2010 年因劉曉波獲諾貝爾和平獎事件陷入低潮，直至 2016 年底才恢復關係正常化。近年來，兩國在綠能、漁業及極地事務等領域保持合作，但安全議題仍屬敏感。

