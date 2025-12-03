中國侵台美國有多大機會協防？賴清德提「侵台時間」8字原則這樣說

政治中心／林昀萱報導

總統賴清德日前宣布守護民主台灣國安行動方案，並提及北京以2027年武統台灣為目標加速軍事整備。賴清德於台灣時間今（4）日凌晨以特邀貴賓身分視訊參與《紐約時報》「DealBook Summit」並接受專訪，針對若中國侵入台灣美國有多大的機會協防做出回應。

由《紐約時報》專欄作家索金（Andrew Ross Sorkin）於2001年創立的DealBook，是美國重量級商業與政治深度專題平台，自2012年起每年舉辦DealBook Summit，邀請全球最具影響力的企業領袖、政治人物與創新者進行公開對談，而我國總統賴清德以特邀貴賓身分接受視訊專訪。被問及習近平曾表示，解放軍目標在2027年前具備奪取台灣的能力，如何看待北京的時間表？賴清德給出8字準則，強調我們必須「最壞打算，最好準備」，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本原則。

廣告 廣告

賴清德也感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等關注台海和平穩定，並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，「我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。」

針對主持人詢問「若中國入侵台灣，美國、特別是現任總統川普有多大的機會協防台灣？」賴清德表示，雖然台美並無正式邦交，但台灣長期感謝美國國會通過《台灣關係法》以及雷根總統的「六項保證」，美國行政與立法部門跨黨派的支持，使台美關係有深厚基礎。他強調，川普上任後，雙邊合作不僅沒有減少，甚至呈現增加趨勢。賴清德並提到，台美正就關稅議題展開討論，希望此一契機能協助改善美國貿易逆差，同時深化雙邊經貿連結。

更多三立新聞網報導

高市早苗「理解尊重中國立場」！矢板明夫白話翻譯酸爆中：外交魔法咒語

「別只想擴張領土」賴清德喊話習近平：台灣很樂意幫助中國解決經濟問題

數據揭「中國經濟非常不好」 賴清德喊話習近平：該考慮的不是擴張領土

賴清德DealBook高峰會登場！點名中國軍演更密集 台美關係「堅若磐石」

