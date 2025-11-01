中國促統片「澎湖海戰」史觀遭批 負面輿論被屏蔽

（中央社台北1日電）中國預計明年上映的促統片「澎湖海戰」，因清朝史觀爭議遭到中國網友抵制。這部電影獲得中國官方支持，社群媒體上的負面輿論遭到屏蔽。

中國中央電視台選在10月25日台灣光復80年當天，公布了「澎湖海戰」的首支預告片，該部片打還出了「統一台灣，勢不可擋」的口號。這是繼此前改編自真人真事的對台工作劇集「沉默的榮耀」後，新一部針對台灣的促統影視作品。

「澎湖海戰」講述1683年康熙命令施琅攻台。施琅原為明鄭將領，因罪全家遭到明末抗清名將鄭成功誅殺，潛逃降清。1683年施琅任清朝福建水師提督，率兵在澎湖大敗明鄭水師，迫使鄭成功之孫鄭克塽率臣民投降，清朝康熙皇帝得以統一台灣。

然而，「澎湖海戰」還未上映，在中國社群媒體平台就已出現大量討論。有些人認為這是一部宣傳民族精神的歷史劇，但也有人質疑「為甚麼要講清朝收復台灣，而不是鄭成功從荷蘭人手中收復台灣的故事」，引發中國網友譴責與抵制，也有許多同情明鄭、厭惡滿清，討厭施琅的情緒蔓延中國社群平台。

還有中國網友諷刺，電影歌頌清廷攻台，也可以拍一部「吳三桂引清兵入關」。

根據相關報導以及在社群平台搜索結果顯示，中國社群平台上有關「澎湖海戰」的負面評論遭到屏蔽，現在只能看到官方帳號發布的內容，以及幾乎一面倒、支持電影的輿論。（編輯：呂佳蓉/周永捷）1141101