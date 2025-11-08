中國信託交易異常！用戶怨「ATM沒吐錢卻扣款」 官方緊急回應
記者柯美儀／台北報導
中國信託商業銀行昨日晚間至今（8）日凌晨驚傳系統大當機，造成ATM、網路銀行及行動支付服務大受影響，不少用戶無法匯款、提款或完成刷卡交易。多名民眾在社群平台抱怨，系統出現「交易失敗」、「連線逾時」等訊息，連Line Pay、Apple Pay等行動支付工具也同步失效。
多名用戶在Threads發文表示，中國信託深夜大當機，出現「交易失敗」、「連線逾時」等畫面，有民眾反映，在ATM操作存款時出現「帳款未入帳」情況，也有民眾在刷卡付款時遭遇交易失敗，連帶影響Line Pay、Apple Pay等行動支付工具一併無法使用。
用戶紛紛在網上抱怨「剛剛刷Line pay刷不過，特地跑去看餘額明明夠，也沒看到維護公告啊」、「我的Line pay綁中信想說為什麼刷不過，換張卡就可以了，原來不是我的問題」、「人家要轉進來沒辦法轉，去提領也沒辦法領，還給我顯示3日內通知」、「ATM轉很久沒吐錢，App卻顯示已扣款」。
中國信託在官網發布公告表示，因系統交易回應速度較慢，若有無法登入官網或網路銀行的情況，請稍後再試；同時提供語音客服專線與常用服務快速鍵作為替代方式。
中國信託補充指出，「昨日晚間因內部系統交易量過高，部分對外服務受影響，目前已恢復正常。客戶被扣款的金額將從今日起陸續返還；對於需緊急入帳的案件，本公司將先以急用金入帳處理，對造成的不便深表歉意。」
更多三立新聞網報導
鳳凰颱風有3種走法！不排除「通過台灣」 降雨熱區曝
萬華蔬果店月租8萬…半年就收攤！當地人分析「算盤打錯」：不意外
未蒸煮廚餘餵豬！新北養豬場挨罰206萬 1700頭豬禁運15天
志工誤認有髒汙！衛生紙一擦「特展藝術品毀了」 基隆文觀局道歉
其他人也在看
男遇愛情詐騙暈車 平鎮警、銀聯手阻詐
桃園市一名28歲許姓男子，日前前往平園市平鎮區環南路中國信託欲提領新臺幣140萬元，因神情慌張、言詞閃爍，引起機警行員注意。行員一方面技巧性安撫拖延，另一方面迅速通報平鎮警分局員警到場，成功聯手阻詐。宋屋派出所所長鄒安晴表示，許男日前在網路上結識一名女子，陷入假交友結合投資的詐騙陷阱。對方慫恿他借款140萬元，並指引其向指定的假幣商購買虛擬貨幣。所幸在行員與員警耐心舉例勸說下，許男才恍然大悟自己險些受騙，保住巨額積蓄。為表彰此次成功阻詐，分局長徐坤隆6日上午也特別前往中國信託，公開表揚即時阻詐有功人員，除頒贈POLICE熊紀念品外，也感謝他們協助攔阻民眾遭詐，積極守護民眾財產的安全。分局長也同時呼籲，近期「普發現金」政策已開放登記，詐騙集團也趁勢設立假冒網站，意圖竊取個資。民眾應透過政府官方管道（https://10000.gov.tw/）查證，切勿點擊來路不明的簡訊或連結，謹並記「保持冷靜、查證、撥打165」的原則，以防受騙上當。更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 1 天前
中國信託交易爆量！「ATM沒吐錢卻顯示扣款」也無法轉帳刷卡 用戶氣炸
多位用戶在Threads上發文表示，使用中國信託服務時遭遇「交易失敗」、「連線逾時」等畫面，有人在ATM操作存款卻出現帳款未入的情況，也有人在刷卡支付時發現交易無法完成，包括Line Pay、Apple Pay等行動支付工具同步失效。用戶不斷在網路上抱怨，「加完油刷卡卻刷不過，真的...CTWANT ・ 12 小時前
普發萬元現金開放登記 SOGO、京站週年慶起跑搶大餅
百貨業年度盛事週年慶登場，遠東SOGO台北店與京站時尚廣場不約而同，選在普發現金1萬元開放登記的時機，舉辦週年慶記者會，祭出滿額贈、刷卡禮及抽獎等優惠方案，盼在消費信心回溫之際衝刺第四季業績。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
重啟廚餘養豬？衛福部兩周內查核全台廚餘養豬場
廚餘養豬禁令尚未解除，農業部長陳駿季說，期間仍會提供養豬戶飼料價差補貼；若要解禁，必須落實查核、即時監控、完備法令三要件...聯合新聞網 ・ 1 天前
疑遭王子波及！毛弟急關社群留言 兄弟合唱成「色色告白曲」
王子（邱勝翊）認了與人妻粿粿（江瑋琳）發生「越矩行為」，遭到經紀公司喜鵲娛樂全面停止所有演藝工作，弟弟邱宇辰（毛弟）也慘遭波及，3日晚間PO出與手機殼品牌聯名的宣傳影片，疑似擔心受酸民攻擊，關閉留言功能，此外也被發現悄悄刪除網友提到王子相關的攻擊性留言。鏡報 ・ 4 天前
王子偷吃粿！弟弟毛弟現身高雄 現場狀況曝光
王子偷吃粿！弟弟毛弟現身高雄 現場狀況曝光EBC東森娛樂 ・ 1 週前
24節氣立冬：習俗、禁忌、諺語、天氣、養生重點、開運方法一次看
節氣「立冬」是哪一天？立冬落在每年國曆的11月7或8日，2025年的立冬則是11月7日星期五，此時太陽在黃道上運行至225度。立冬是二十四節氣中的第十九個節氣，也是冬天的第一個節氣。節氣運動 ・ 1 年前
中國信託「全面當機」！網銀、ATM、Line Pay都掛了 民眾崩潰喊：錢被吃了
（記者周德瑄／綜合報導）中國信託商業銀行於7日晚間至8日凌晨間發生大規模系統異常，導致全台多項金融服務全面當機 […]引新聞 ・ 5 小時前
今天立冬！洛桑醫師警告快做10件事 招財神、招貴人、讓你如虎添翼
2025年國曆11月7日農曆9月18是24節氣《立冬》，西藏名醫洛桑醫師說：《立冬》這一天，在慶幸自己「年年有餘」的同時，要懂得去分享那個「有餘」，而這種心情是成為「不生病的好命人」的大絕招。曝光傳統諺語「一命、二運、三風水，四積陰德、五讀書。六名、七相、八敬神、九交貴人、十養生」的現代意義。可以趨吉避凶、吸引財神、貴人到你身邊。好事連連。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外資連6賣提款353億元 反手加碼彰銀逾2萬張
（中央社記者吳家豪台北2025年11月7日電）台股今天跌248.04點，收在27651.41點，外資及陸資賣超新台幣353.56億元，連續6個交易日站在賣方，賣超第1名為元大台灣50，調節6.03萬張；外資同時反手加碼彰銀，買超2.09萬張。台股今天權值股表現弱勢，加權指數盤中下跌277點至27621.48點，在記憶體及印刷電路板（PCB）族群撐盤下，指數跌幅收斂，終場收在27651.41點，下跌248.04點，跌幅0.89%，失守月線約27717點，成交值降至新台幣4690.19億元。台股本週下跌581.94點，週線翻黑，終止連10紅。三大法人同步賣超，合計賣超473.26億元，其中自營商賣超105.84億元，投信賣超13.86億元，外資及陸資賣超353.56億元。根據公開資料，外資賣超前10名榜首為元大台灣50(0050)，調節6.03萬張；第2、3名為玉山金(2884)、南亞科(2408)，分別減碼2.97萬張、2.65萬張。其他上榜個股包括中石化(1314)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息（00878）、台玻(1802)、中纖(1718)、台新新光金(2887)、華航(中央社財經 ・ 22 小時前
洗完手用「烘手機」吹乾 實驗證明細菌超多！等於白洗手了
百貨公司、咖啡廳等公共場所，廁所裡的洗手台旁，有些會附設「烘手機」，讓洗完手的人可以不用擦手紙就把手弄乾，看起來好像很環保，節省了製造擦手紙垃圾。但是，英國有人經過實驗證實，發現從烘手機吹出的風，裡面的細菌比廁所空間的細菌還多，洗完手用烘手機烘乾，等於白洗手了。鏡報 ・ 13 小時前
主動式ETF倒一片！國家隊急救「這4檔」掃貨1.9萬張 再砸7.9億救援國民ETF
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（7）日開低走低，終場加權指數收在27651.41點，下跌248.04點，跌幅0.89%，成交量為4700.18億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
中國信託爆系統緩慢 ATM吃錢、網銀無法轉帳 用戶崩潰
中國信託商業銀行昨（7日）深夜至今（8日）晨傳出系統大當機，用戶紛紛上社群發文哀號，有人在ATM領錢顯示已扣款，但卻沒有吐出鈔票；也有用戶遇到網銀無法轉帳，透過行動支付也付款失敗。對此，中信在官網公告表示，因系統交易回應速度較慢，若無法登入網銀或進行操作，建議稍後再試。中時新聞網 ・ 9 小時前
3核電廠耐震力堪憂 監委促檢討
經濟部長龔明鑫日前宣布重啟核電的評估報告12月初將完成審議，但長年反核的監委田秋堇等人7日公布調查報告，指3座核電廠耐震能力堪憂，請台電公司、核安會檢討改進；此外，昨傳出賴清德總統下令「民國116年重啟核電」，府方鄭重否認，強調未曾對重啟核三設定時間表，經濟部也發聲明駁斥「完全子虛烏有」。中時新聞網 ・ 16 小時前
邵雨薇劇中婚紗照曝光！結婚前夕「雙眼掛淚珠」 擔憂模樣全被拍下
改編自侯文詠同名小說的愛情影集《人浮於愛》，開播後連續兩週穩坐戲劇榜熱播排行榜冠軍，主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳日前接受專訪，問及現代愛情的幸福祕訣，結婚多年、育有三寶的楊祐寧分享夫妻間最珍貴的時光，不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 2 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前