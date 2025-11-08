中國信託交易異常！用戶怨「ATM沒吐錢卻扣款」 官方緊急回應

記者柯美儀／台北報導

不少用戶反映中國信託大當機。（圖／資料照）

中國信託商業銀行昨日晚間至今（8）日凌晨驚傳系統大當機，造成ATM、網路銀行及行動支付服務大受影響，不少用戶無法匯款、提款或完成刷卡交易。多名民眾在社群平台抱怨，系統出現「交易失敗」、「連線逾時」等訊息，連Line Pay、Apple Pay等行動支付工具也同步失效。

多名用戶在Threads發文表示，中國信託深夜大當機，出現「交易失敗」、「連線逾時」等畫面，有民眾反映，在ATM操作存款時出現「帳款未入帳」情況，也有民眾在刷卡付款時遭遇交易失敗，連帶影響Line Pay、Apple Pay等行動支付工具一併無法使用。

廣告 廣告

用戶紛紛在網上抱怨「剛剛刷Line pay刷不過，特地跑去看餘額明明夠，也沒看到維護公告啊」、「我的Line pay綁中信想說為什麼刷不過，換張卡就可以了，原來不是我的問題」、「人家要轉進來沒辦法轉，去提領也沒辦法領，還給我顯示3日內通知」、「ATM轉很久沒吐錢，App卻顯示已扣款」。

中國信託在官網發布公告表示，因系統交易回應速度較慢，若有無法登入官網或網路銀行的情況，請稍後再試；同時提供語音客服專線與常用服務快速鍵作為替代方式。

中國信託補充指出，「昨日晚間因內部系統交易量過高，部分對外服務受影響，目前已恢復正常。客戶被扣款的金額將從今日起陸續返還；對於需緊急入帳的案件，本公司將先以急用金入帳處理，對造成的不便深表歉意。」

更多三立新聞網報導

鳳凰颱風有3種走法！不排除「通過台灣」 降雨熱區曝

萬華蔬果店月租8萬…半年就收攤！當地人分析「算盤打錯」：不意外

未蒸煮廚餘餵豬！新北養豬場挨罰206萬 1700頭豬禁運15天

志工誤認有髒汙！衛生紙一擦「特展藝術品毀了」 基隆文觀局道歉

