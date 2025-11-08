中國信託交易爆量！「ATM沒吐錢卻顯示扣款」也無法轉帳刷卡 用戶氣炸
中國信託商業銀行於7日晚間至8日凌晨突發系統異常，導致全台多項金融服務大當機。大量用戶透過社群平台反映無法進行ATM提款、網銀登入、行動支付與轉帳交易，不少人在半夜加油或消費時當場受阻，引發用戶不滿。
多位用戶在Threads上發文表示，使用中國信託服務時遭遇「交易失敗」、「連線逾時」等畫面，有人在ATM操作存款卻出現帳款未入的情況，也有人在刷卡支付時發現交易無法完成，包括Line Pay、Apple Pay等行動支付工具同步失效。
用戶不斷在網路上抱怨，「加完油刷卡卻刷不過，真的傻眼」、「ATM轉很久沒吐錢，App卻顯示已扣款」、「線上支付完全不能用，站在超商跟店員乾瞪眼」、「原來不是只有我這樣......一堆客人突然反應無法轉帳」、「中信真的越來越爛，先生剛剛去便利店的中信領錢，結果錢沒出來，打去一銀的客服說錢已經扣了，但是錢沒吐出來啊」、「中國信託真的在搞事欸，不能刷卡、不能領錢、不能轉帳，到底想怎樣」。
客服專線一度因大量來電難以接通，讓部分民眾更加不滿。「網銀登的進去，但是沒辦法轉帳跟收帳是什麼問題。要打電話問等半天等不到客服」、「這麼大規模的當機，銀行卻沒有即時公告，緊急應變太差。」
對此，中信銀今於官網發布公告表示，因系統交易回應速度較慢，若無法登入網銀或進行操作，建議稍後再試，並附上語音客服專線及常用服務快速鍵作為替代方案。銀行方面也對用戶造成的不便表達歉意，強調將持續進行系統穩定作業。
看更多 CTWANT 文章
王子認介入粿粿婚姻二度致歉 廣告小妹：可能證據很恐怖、不能曝光
日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？
鳳凰升級中颱暴風圈擴大！3縣市首當其衝 北部週一、二影響最劇
其他人也在看
羽球傳奇謝幕！戴資穎締造214週球后紀錄 生涯36座冠軍
羽球傳奇謝幕！戴資穎締造214週球后紀錄 生涯36座冠軍EBC東森新聞 ・ 15 小時前
中國信託深夜系統異常！電子支付刷不過、ATM提款「被吃錢」 官方緊急公告
中國信託銀行昨（7）日深夜至今（8）日凌晨發生系統異常，大量用戶反映網銀不能轉帳、ATM領嘸錢卻被扣款，甚至連綁定中國信託的行動支付也無法付款，紛紛直呼「差點報警，以為我被警示帳戶」。對此，中國信託也回應了。鏡報 ・ 15 小時前
川普慘遭司法重擊 ! 美國史上首例 法官裁定「違法派兵波特蘭」下令永久禁令生效
[Newtalk新聞] 美國總統川普以「鎮壓暴力抗議、維護秩序」為由，過去數月先後向多座城市派遣國民兵，引發各州與民權團體強烈反彈。然而，這項行動如今遭到司法界重大挫敗。奧勒岡州聯邦法官伊莫蓋特（Karin Immergut）於7日裁定，川普向波特蘭市派兵「違反憲法」，並頒布永久禁令，禁止聯邦政府在該市部署國民兵。這是美國史上首次法院明確禁止總統對地方城市出兵的案例。 根據判決文件，伊莫蓋特指出，川普政府聲稱「波特蘭存在大規模暴力示威」的說法缺乏事實依據。她寫道：「對聯邦幹員的偶發干擾影響有限，且無證據顯示抗議行動曾對移民局官員的任務造成重大阻礙。」 這位由川普本人在第一任期內任命的法官強調，總統「違法將國民兵聯邦化」，違反了美國憲法第十修正案，即「未明文授予聯邦政府的權力，保留給各州」。因此，她宣告：「任何州的國民兵不得被派往俄勒岡州，本永久禁制令即刻生效並全面適用。」 這項判決取代了她10月初所發布的臨時禁制令，使先前的暫緩措施轉為正式生效的永久禁令，等同對川普政府的「城市派兵行動」按下停止鍵。 根據《法新社》與《路透社》報導，川普今年已將國民兵派往由民主黨執政的洛杉磯、華盛頓特區新頭殼 ・ 8 小時前
戴資穎時代結束！英知名球評：願妳下個人生篇章依舊幸福 一票網噴淚
台灣羽球傳奇名將「小戴」戴資穎昨（7）日在臉書震撼宣布「高掛球拍退役」，結束球員生涯。其實在去年年底膝蓋動刀後便有跡可循，因為戴資穎再沒有出戰任何國際賽事；粉絲相當不捨，同時也給戴資穎最溫暖的祝福，現在知名英國球評也發文感念，「她更值得被銘記的，是那份不論輸贏、始終如一的體育精神。戴資穎博士，退休快樂。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
川普關稅若敗訴 Plan B情境推演曝光
11月5日美國最高法院就川普總統動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵對等關稅的合法性多數大法官對川普徵收該關稅的權力持懷疑態度。目前民調Polymaker認為法院維持原關稅的機率，已由40%以上降低至29%。中信投顧報告指出，巴克萊統計最高法院在口頭辯論和宣佈裁決之間的時間，平均差不多是100天，也就是明年1-2決的可能性比較大GS預計在2025年12月或2026年1月做出裁決。川普手上還有不少關稅Plan B，但靈活性下降，如201條款與122條款等，有關稅上限，還有時間。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大腸癌連年奪命第一 醫：排便異常別拖延
[NOWnews今日新聞]一名七十多歲婦人近期排便習慣改變，出現血便與便祕情形，卻不以為意。日前因便祕導致身體虛弱、頭暈無力，被家人送至大甲李綜合醫院急診。經檢查發現血紅素過低，確診有腸胃道出血，緊急...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
營養不輸花椰菜！一顆「蔬菜之皇」竟能幫肝解毒、降膽固醇、抗發炎
天氣愈來愈熱，你的肝也該好好照顧一下了！春天靠十字花科蔬菜為肝臟解毒提供支持，進入初夏，就換成專門養肝的食材上場。有「蔬菜之皇」美名的洋薊就是最佳選擇之一，不只幫助肝臟解毒，還能在炎熱的夏季裡給身體多健康2.0 ・ 17 小時前
中國信託爆系統緩慢 ATM吃錢、網銀無法轉帳 用戶崩潰
中國信託商業銀行昨（7日）深夜至今（8日）晨傳出系統大當機，用戶紛紛上社群發文哀號，有人在ATM領錢顯示已扣款，但卻沒有吐出鈔票；也有用戶遇到網銀無法轉帳，透過行動支付也付款失敗。對此，中信在官網公告表示，因系統交易回應速度較慢，若無法登入網銀或進行操作，建議稍後再試。中時新聞網 ・ 14 小時前
中國信託銀行普發現金領取11/17開跑 加碼活動齊發！ATM領普發抽Switch 2、享價值超過6,000元好禮包
隨著政府普發現金政策上路，中國信託商業銀行（以下簡稱中信銀行）宣布自2025年11月17日至12月31日止（實際日期以官方公告為準），推出多項專屬加碼活動Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 1 天前
財金公司「守護・普惠・創新」展區 一次掌握最潮金融服務
「2025台北國際金融博覽會」登場，財金公司以「守護・普惠・創新」為主題，把金融科技化成每個人都能看得懂、玩得懂的生活場景─「一站式領現領券」、「TWQR一碼通台日韓」、「一機乘車通全台」、「一起阻詐特派員」及「一家驗證萬家通」等主題亮點，掌握2025最in的金融科技潮流！財金公司攜手刑事警察局，以及臺灣銀行、合作金庫、上海商銀、臺灣企銀、農金資訊、中華郵政、元大銀行、國泰世華、台新銀行、中國信託、一卡通、全盈支付、愛金卡、歐付寶等14家銀行及電支機構，共同打造五大主題展區，從「數位金流平台」發放數位券及現金、「TWQR數位支付」與「TWQR乘車碼」拓展行動生活場景，到「金融阻詐聯防平台」強化阻詐及「金融Fast-ID」身分驗證機制，全面勾勒出安全、普惠且便捷的數位金融新 ...台灣新生報 ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 14 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 15 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 17 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 8 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 11 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前