中國信託交易爆量！「ATM沒吐錢卻顯示扣款」也無法轉帳刷卡 用戶氣炸

中國信託多項金融服務出現大當機。（圖／報系資料照）

中國信託商業銀行於7日晚間至8日凌晨突發系統異常，導致全台多項金融服務大當機。大量用戶透過社群平台反映無法進行ATM提款、網銀登入、行動支付與轉帳交易，不少人在半夜加油或消費時當場受阻，引發用戶不滿。

多位用戶在Threads上發文表示，使用中國信託服務時遭遇「交易失敗」、「連線逾時」等畫面，有人在ATM操作存款卻出現帳款未入的情況，也有人在刷卡支付時發現交易無法完成，包括Line Pay、Apple Pay等行動支付工具同步失效。

用戶不斷在網路上抱怨，「加完油刷卡卻刷不過，真的傻眼」、「ATM轉很久沒吐錢，App卻顯示已扣款」、「線上支付完全不能用，站在超商跟店員乾瞪眼」、「原來不是只有我這樣......一堆客人突然反應無法轉帳」、「中信真的越來越爛，先生剛剛去便利店的中信領錢，結果錢沒出來，打去一銀的客服說錢已經扣了，但是錢沒吐出來啊」、「中國信託真的在搞事欸，不能刷卡、不能領錢、不能轉帳，到底想怎樣」。

客服專線一度因大量來電難以接通，讓部分民眾更加不滿。「網銀登的進去，但是沒辦法轉帳跟收帳是什麼問題。要打電話問等半天等不到客服」、「這麼大規模的當機，銀行卻沒有即時公告，緊急應變太差。」

對此，中信銀今於官網發布公告表示，因系統交易回應速度較慢，若無法登入網銀或進行操作，建議稍後再試，並附上語音客服專線及常用服務快速鍵作為替代方案。銀行方面也對用戶造成的不便表達歉意，強調將持續進行系統穩定作業。

