中國信託深夜系統異常！電子支付刷不過、ATM提款「被吃錢」 官方緊急公告

中國信託深夜大當機！電子支付刷不過、ATM提款「被吃錢」。圖／翻攝自臉書

中國信託銀行昨（7）日深夜至今（8）日凌晨發生系統異常，大量用戶反映網銀不能轉帳、ATM領嘸錢卻被扣款，甚至連綁定中國信託的行動支付也無法付款，紛紛直呼「差點報警，以為我被警示帳戶」。對此，中國信託也回應了。

昨（7）日深夜有大批中國信託用戶在Threads、臉書上發文抱怨，使用中信服務時碰到「交易失敗」狀況，不僅到超商無法正常使用電子支付（包含Line Pay、Apple Pay），到實體ATM領錢時還被「吃錢」，沒有正常吐鈔帳戶卻還是被扣款，撥打客服也完全無人接聽。

相關貼文曝光釣出大批苦主，紛紛表示「我錢包剩6、700我要活到下禮拜五喔，中國信託你最好給我趕快修好」、「中國信託ATM真的很鬧，客服根本打不通」、「中國信託好了沒？我只想買個貓飼料而已啦」、「網銀餘額少了一萬但機台故障沒領到錢」、「不太敢用中國信託了」、「現在中國信託是好了嗎？我想轉帳啊」。

突如其來的故障也引起民眾恐慌，紛紛直呼「差點報警，以為我被警示帳戶」、「嚇死，原來是中國信託當機，我還以為是我的問題」，更有人直呼自己只剩下中信一個帳戶，故障導致自己無法順利提款，恐嚴重影響生活。

有中國信託用戶抱怨領錢被吃錢。圖／翻攝自Threads

中國信託稍早於官網跑馬燈更新公告，表示「親愛的客戶您好，目前因部分系統維護中，若有交易緩慢的狀況，還請稍後再試，造成不便還請見諒。」

中信官網跑馬燈也對系統故障一事進行公告。圖／翻攝自中信官網。



