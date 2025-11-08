中國信託爆系統緩慢 ATM吃錢、網銀無法轉帳 用戶崩潰
中國信託商業銀行昨（7日）深夜至今（8日）晨傳出系統大當機，用戶紛紛上社群發文哀號，有人在ATM領錢顯示已扣款，但卻沒有吐出鈔票；也有用戶遇到網銀無法轉帳，透過行動支付也付款失敗。對此，中信在官網公告表示，因系統交易回應速度較慢，若無法登入網銀或進行操作，建議稍後再試。
大批網友昨深夜起陸續在Threads發文表示，中國信託大當機，網銀無法登入，也不能使用LINE Pay付款；有用戶在ATM提款，餘額顯示已扣款，但卻沒有吐出鈔票。
用戶崩潰哀號，「中國信託怎麼了？為什麼我不能LINE Pay」、「請問現在可以提款了嗎？我只有用中信，是要逼死我嗎」、「轉帳一直顯示交易失敗」、「中信怎麼了，剛領錢沒出來，還扣款是怎麼回事？」客服專線瞬間湧進大量來電，許多民眾等半天都無法接通，抱怨連連。
對此中信今回應，本公司於昨日晚間內部系統交易量較高，致使部份對外服務受到影響，目前已恢復正常，至於客戶被扣款項今日起陸續返還。
而其中客戶需緊急入帳案件，本公司將先以急用金入帳處理客戶的問題，造成客戶不便，深表歉意。
中國信託系統異常！ATM領嘸錢 民眾怒：還收扣款通知
中國信託7號晚間至8號凌晨系統異常，ATM、行動支付、網銀等服務癱瘓，用戶領不到錢卻被扣款，引發強烈不滿！有民眾在超商結帳時尷尬「對視」店員，還有人痛批「差點沒飯吃」。中信坦言是內部交易量過高所致，目前已恢復正常並將陸續返還錯誤扣款。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
【普發一萬】500萬人選ATM領錢 哪家銀行最划算？中信銀祭6000大禮包 北富銀iPhone、永豐銀抽日本機票一表看懂
普發一萬11月上路，往年有將近四分之一國人會選擇自動櫃買機ATM提領，今年大約也會有超過500萬人要在11月17日開始領現金，到底哪家銀行ATM領錢最划算？《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，民眾出發領錢聰明挑對金融卡，選對銀行有機會幫你把一萬元現金翻好幾倍，也要留意活動期間，最晚明年4月底能領，但現行優惠普遍都只針對「早鳥」，有些需在年底需領完，有些活動更早在12/14即結束。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
國泰金金博會秀AI重塑保險與銀行客服體驗！打造一站式金融新生活
台北金博會今（7）日盛大開幕，國泰金以「國泰金融未來城」為策展主題，攜手五大子公司展出多項創新金融服務與商品，全面展現在數位金融轉型上的前瞻實力。現場展示以AI技術為主軸的全新服務，包括「保險視圖」、「升級版智能助理阿發」，從滿足客戶的保障缺口到情感互動一次到位。太報 ・ 1 天前
財金公司「守護・普惠・創新」展區 一次掌握最潮金融服務
「2025台北國際金融博覽會」登場，財金公司以「守護・普惠・創新」為主題，把金融科技化成每個人都能看得懂、玩得懂的生活場景─「一站式領現領券」、「TWQR一碼通台日韓」、「一機乘車通全台」、「一起阻詐特派員」及「一家驗證萬家通」等主題亮點，掌握2025最in的金融科技潮流！財金公司攜手刑事警察局，以及臺灣銀行、合作金庫、上海商銀、臺灣企銀、農金資訊、中華郵政、元大銀行、國泰世華、台新銀行、中國信託、一卡通、全盈支付、愛金卡、歐付寶等14家銀行及電支機構，共同打造五大主題展區，從「數位金流平台」發放數位券及現金、「TWQR數位支付」與「TWQR乘車碼」拓展行動生活場景，到「金融阻詐聯防平台」強化阻詐及「金融Fast-ID」身分驗證機制，全面勾勒出安全、普惠且便捷的數位金融新 ...台灣新生報 ・ 1 天前
中國信託「全面當機」！網銀、ATM、Line Pay都掛了 民眾崩潰喊：錢被吃了
（記者周德瑄／綜合報導）中國信託商業銀行於7日晚間至8日凌晨間發生大規模系統異常，導致全台多項金融服務全面當機 […]引新聞 ・ 13 小時前
中國信託交易異常！用戶怨「ATM沒吐錢卻扣款」 官方緊急回應
中國信託商業銀行昨日晚間至今（8）日凌晨驚傳系統大當機，造成ATM、網路銀行及行動支付服務大受影響，不少用戶無法匯款、提款或完成刷卡交易。多名民眾在社群平台抱怨，系統出現「交易失敗」、「連線逾時」等訊息，連Line Pay、Apple Pay等行動支付工具也同步失效。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
開放銀行全面升級 集保結算所再創開放金融新里程
為持續運用金融科技，提供市場更多元普惠的便利服務，集保結算所攜手第一銀行、華南銀行、玉山銀行與中國信託銀行（以下稱4家先導銀行），合作提供開放銀行第三階段「交易面資訊」服務（以下稱開放銀行3.0），即日起，投資人可透過「集保e手掌握」App，連結該等銀行操作台幣轉帳、活存轉定存及定存解約等3項交易服務，為我國金融市場打造嶄新的開放金融服務。為引導金融創新發展，提升金融市場競爭力，金管會於112年8月發布「金融科技發展路徑圖2.0」政策，將「繼續推動開放金融：推動第三階段開放銀行」列入具體之推動措施。集保結算所自110年4月便開始參與開放銀行第二階段（以下稱開放銀行2.0），迄今已與17家金融機構合作，透過財金公司之「開放API管理平台」，提供投資人透過「集保e手掌握」Ap ...台灣新生報 ・ 1 天前
普發一萬怎麼領最划算？中信銀ATM提領「加碼抽Switch 2」再享三大好康！
(圖/中國信託)卡優新聞網 ・ 1 天前
中國信託銀行普發現金領取11/17開跑 加碼活動齊發！ATM領普發抽Switch 2、享價值超過6,000元好禮包
隨著政府普發現金政策上路，中國信託商業銀行（以下簡稱中信銀行）宣布自2025年11月17日至12月31日止（實際日期以官方公告為準），推出多項專屬加碼活動Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 1 天前
中國信託交易爆量！「ATM沒吐錢卻顯示扣款」也無法轉帳刷卡 用戶氣炸
多位用戶在Threads上發文表示，使用中國信託服務時遭遇「交易失敗」、「連線逾時」等畫面，有人在ATM操作存款卻出現帳款未入的情況，也有人在刷卡支付時發現交易無法完成，包括Line Pay、Apple Pay等行動支付工具同步失效。用戶不斷在網路上抱怨，「加完油刷卡卻刷不過，真的...CTWANT ・ 20 小時前
