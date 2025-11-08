中國信託爆系統緩慢 ATM吃錢、網銀無法轉帳 用戶崩潰

中國信託商業銀行昨（7日）深夜至今（8日）晨傳出系統大當機，用戶紛紛上社群發文哀號，有人在ATM領錢顯示已扣款，但卻沒有吐出鈔票；也有用戶遇到網銀無法轉帳，透過行動支付也付款失敗。對此，中信在官網公告表示，因系統交易回應速度較慢，若無法登入網銀或進行操作，建議稍後再試。

大批網友昨深夜起陸續在Threads發文表示，中國信託大當機，網銀無法登入，也不能使用LINE Pay付款；有用戶在ATM提款，餘額顯示已扣款，但卻沒有吐出鈔票。

廣告 廣告

用戶崩潰哀號，「中國信託怎麼了？為什麼我不能LINE Pay」、「請問現在可以提款了嗎？我只有用中信，是要逼死我嗎」、「轉帳一直顯示交易失敗」、「中信怎麼了，剛領錢沒出來，還扣款是怎麼回事？」客服專線瞬間湧進大量來電，許多民眾等半天都無法接通，抱怨連連。

對此中信今回應，本公司於昨日晚間內部系統交易量較高，致使部份對外服務受到影響，目前已恢復正常，至於客戶被扣款項今日起陸續返還。

而其中客戶需緊急入帳案件，本公司將先以急用金入帳處理客戶的問題，造成客戶不便，深表歉意。

更多中時新聞網報導

克莉絲汀薇格為《媛夢》拚快速變臉

曾沛慈獨旅接狗狗離世噩耗淚灑日本

舒華靠林柏宏肩膀 重現韓劇經典粉絲尖叫