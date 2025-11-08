中國信託系統異常！ATM領嘸錢 民眾怒：還收扣款通知

中國信託7號晚間至8號凌晨系統異常，ATM、行動支付、網銀等服務癱瘓，用戶領不到錢卻被扣款，引發強烈不滿！有民眾在超商結帳時尷尬「對視」店員，還有人痛批「差點沒飯吃」。中信坦言是內部交易量過高所致，目前已恢復正常並將陸續返還錯誤扣款。

中國信託系統異常事件於7號週五晚間至8號凌晨發生，導致ATM、行動支付及網銀等服務全面癱瘓。許多用戶不僅無法領錢，甚至出現明明沒領到錢卻收到扣款通知的情況，引發民眾強烈不滿。中信表示異常原因為內部系統交易量過高，目前服務已恢復正常，被錯誤扣除的款項將從8號起陸續返還，緊急案件則以急用金入帳方式處理。

廣告 廣告

這場系統異常讓許多中信用戶陷入困境，尤其在週五晚間，不少人外出消費時發現支付系統完全無法使用。有民眾表示，原本想透過網銀轉帳給朋友分攤晚餐費用，卻發現系統故障無法完成交易，讓平時習慣使用這項服務的他感到十分困擾。在銀行ATM前，也出現多位民眾因無法提款或轉帳而面面相覷的情況。許多平時不隨身攜帶現金的用戶抱怨差點沒飯吃，有人甚至換了四台提款機仍無法領出現金，卡片一度卡在機器中無法取出。還有用戶在超商結帳時因線上支付完全無法使用，只能尷尬地與店員對視。

中國信託指出，是因內部系統交易量高導致異常，遭扣款項11/8起返還。（圖／TVBS）

更讓民眾不滿的是，由於大量來電湧入，中信客服專線一度無法接通，而銀行也未能及時公告這起大規模系統異常事件。對此，中國信託回應表示，系統異常是因內部交易量較高導致部分對外服務受到影響，目前所有服務已恢復正常，被錯誤扣款的金額將從8號開始陸續返還。資安專家林伯融分析，此次系統異常可能是伺服器出現問題，或者是內部連線出現問題，甚至可能是機房的問題，各種可能性都存在。

更多 TVBS 報導

領錢買黃金被當詐騙！男遭銀行報警「困4小時」 才領到錢

買星巴克杯遭騙5千！ 5金融卡誘捕18歲詐團

陶朱隱園賣12億不是最貴 「文華苑」13.7億居總價第一

「普發一萬」成詐騙誘餌 馬籍女車手超商被逮

