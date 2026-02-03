中國信託證券好禮一波波！錢母抽獎活動 WBC應援抽東京商務艙機票

為全力支持中華隊挺進2026 WBC世界棒球經典賽，中國信託證券推出「WBC應援活動 中信亮點陪你一起挺台灣！」活動，參與活動有機會抽中東京商務艙來回機票，陪伴中華隊一起前進東京巨蛋。

這項活動即日起至2月22日止，民眾只需註冊成為「中信亮點family(https://www.ctbcsec.com/family)」會員，並於中信亮點family指定文章留言並分享，即可獲得一次「東京商務艙來回機票」抽獎機會，活動將抽出1位幸運得主，讓得獎者可以親自飛往日本，感受WBC賽場上的熱血氛圍。

中國信託證券強調，除了提供客戶便捷的投資體驗，中國信託證券亦重視提升客戶的生活質感，將持續透過「中信亮點family」帶給大家更多驚喜與回饋，並在賽事期間與所有支持中華隊的球迷，一同見證每一刻的榮耀，為客戶生活增添更多精彩。

此外，農曆新年將至，許多人開始為新的一年祈求好運與順遂。為迎接新春好兆頭，中國信託證券推出【錢母在手 紅盤常有】活動，特別前往新北市中和烘爐地南山福德宮祈福加持錢母，將象徵祝福與好兆頭的心意，分享給有緣的民眾。

本次活動期間自即日起至2月24日止，民眾只要於中信亮點family指定活動文章(https://ctbcsec.tw/37QHp)下方留言，寫下自己的2026年的新年新希望，即可獲得亮點並參加錢母抽獎，本活動將抽出10名幸運得主，獲得由烘爐地加持的錢母。

