中國信託證券幫你補財氣 民眾排隊等與Passion Sisters合照領「開運財氣袋」

台股昨天封關休市，但中國信託證券特別策劃「中國信託證券 x 啦啦隊女孩，給你補財氣！」活動，選在今（12）天中午12點，在北市四大營業據點同步舉辦，吸引不少上班族與粉絲排隊（如下圖，記者李錦奇攝影），等著領開運小物，並與啦啦隊女孩們合照。

此次活動邀請人氣啦啦隊Passion Sisters擔任「開運大使」，其中，中國信託證券南港經紀部由「少鹽」與「維尼」坐鎮應援；忠孝分公司由「衣宸」與「桃子」迎接貴客；松江分公司邀集「瑄」與「莎莎」攜手送祝福；三重分公司則由「沛婕」與「芊芊」擔任財富大使，親手送出象徵好運的限量贈禮。

中國信託證券表示，「開運財氣袋」內含「馬上發財水」、「亮點金錢母」及「好運來春聯」，三樣開運小物結合傳統習俗與現代投資理財意涵(如下圖，中國信託證券提供)，每處限量供應100組，每人限領一份。

為讓這份祝福得以延續至年後，中國信託證券另安排於台股開市日（2月23日）至2月26日，凡民眾前往全台10個分公司營業據點，都將贈送開運三寶（馬上發財水、亮點金錢母及好運來春聯，各據點數量有限），祝福民眾得以在投資市場上豐收獲利。

