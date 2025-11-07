中國信託銀行普發現金領取11/17開跑 加碼活動齊發！ATM領普發抽Switch 2、享價值超過6,000元好禮包

隨著政府普發現金政策上路，中國信託商業銀行（以下簡稱中信銀行）宣布自2025年11月17日至12月31日止（實際日期以官方公告為準），推出多項專屬加碼活動。民眾只要持金融卡至中信銀行ATM領取普發現金，即可參加抽獎活動，有機會將「Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界同捆組」帶回家，讓全民在領現同時也能享受驚喜回饋。

中信銀行指出，為回饋客戶支持，特別推出總價值超過6,000元的三大好康方案，從數位會員專屬禮遇、LINE綁定優惠到超商合作活動，滿足不同族群的需求。其中，「中信My Way數位會員限定禮包」為此次活動重點之一，會員可享餐飲品牌合作的專屬折扣與消費回饋，凡於ATM成功領取普發現金後，憑交易明細上的QR Code進行LINE個人化服務綁定，即可獲得價值逾6,000元的優惠券組合。同時，中信銀行也加碼祭出LINE官方帳號綁定活動，首次綁定者可再獲得OPENPOINT 50點回饋，活動自11月17日起至12月31日止，限量8,600份，採綁定優先順序計算，並於活動結束後統一發放。此外，中信銀行更攜手7-ELEVEN推出獨家合作「買二送二」超商限定活動。民眾於中信ATM領取現金時，交易明細單上將印有優惠券序號，可至全台7-ELEVEN門市兌換指定商品。活動將以週為單位輪替商品內容，從咖啡、飲品、泡麵到零食皆有，讓民眾在領現同時也能體驗超商購物驚喜。

廣告 廣告

中信銀行提醒，政府及銀行不會透過電話、簡訊、電子郵件或通訊軟體主動通知民眾領取補助或要求操作ATM、App轉帳。如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線查證，以維護個人財產安全。中信銀行表示，透過本次普發現金加碼活動，希望在全民共享政策下，結合便利通路與數位金融服務，提供更多元且實際的回饋體驗，讓民眾「領現更有感、回饋再升級」，持續實踐「We are family」品牌精神，陪伴全民迎接幸福生活。

以上訊息由中國信託提供