中國信託「全面當機」！網銀、ATM、Line Pay都掛了 民眾崩潰喊：錢被吃了
（記者周德瑄／綜合報導）中國信託商業銀行於7日晚間至8日凌晨間發生大規模系統異常，導致全台多項金融服務全面當機，包含ATM提款、網銀登入、轉帳及行動支付等功能皆出現無法操作的情況。大量用戶在社群平台上反映問題，表示無法完成交易，甚至有民眾在深夜加油、超商結帳時因無法付款而陷入尷尬場面，引發眾多客戶不滿與批評。
多名網友在Threads、Dcard等平台留言表示，使用中國信託的服務時不斷出現「交易失敗」或「連線逾時」訊息，甚至有使用ATM存款的民眾出現「帳款未入、鈔票被吃」的狀況；另有使用Line Pay、Apple Pay等行動支付的用戶發現交易完全無法完成。有網友抱怨：「加完油刷卡刷不過，只能乾等」、「ATM錢沒吐出來，但App顯示已扣款」、「整個夜市都不能用中信付款，現場一片混亂」。
示意圖／多名用戶反映ATM吞錢未入帳、網銀無法登入，社群平台上掀起一片怒火與抱怨。（擷取自 免費圖庫Pixabay）
由於當時客服專線因大量來電而擁塞，不少人抱怨等候多時仍無法接通。「網銀雖然登得進去，但無法轉帳或查詢餘額，打電話也沒人接」、「這麼嚴重的當機，銀行卻沒有即時公告，真的太誇張」，成為網路上討論焦點。
有網友甚至戲稱「錢都在中信裡卻變成廢紙」、「這次大家要集體換銀行了」，許多留言指出問題持續超過數小時仍未恢復，推測可能與系統維護或主機異常有關。
中國信託銀行於事發後在官網發布公告表示，因系統交易回應速度變慢，部分客戶可能出現登入困難或交易延遲的情況。官方建議民眾稍後再嘗試登入，並可改用語音客服專線及替代服務進行必要交易。銀行方面也為造成的不便致歉，表示將持續進行系統穩定化作業，並強調所有帳務資料安全無虞。
