中國信託60周年 信扶專案助逾千戶弱勢家庭逆轉人生

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

臺灣近年經濟成長亮眼，但高物價與貧富差距，也讓許多弱勢家庭面臨沉重生活壓力。單親媽媽林琬晴，曾因創業失敗負債，一度連續兩個月沒有收入，只能帶著年幼女兒四處兼差、跑外送。直到接受中國信託慈善基金會「信扶專案」的免費財務諮詢與創業輔導協助下，重新開設粥品麵店，逐步走出人生困境。

中信慈善基金會表示，自2011年起，與中國信託商業銀行，共同推動「信扶專案」脫貧輔導服務，今（9）日舉辦2026信扶之星表揚典禮。今年10位獲選家長，不僅創業營運超過18個月、正常繳款並積極配合顧問輔導，也努力經營親子關係。他們創業項目涵蓋餐飲、美容、文創藝術及無障礙交通接送服務，展現翻轉人生的韌性與行動力。

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中信慈善基金會表示，例如單親媽媽林琬晴，在「信扶專案」協助下，學習財務管理與創業經營，憑藉自身手藝，重新開店販售粥品與麵食。如今收入逐漸穩定，母女倆也告別顛沛流離的生活，開始規劃未來。

衛生福利部社會救助及社工司副司長楊雅嵐，也肯定「信扶專案」成效，並期盼持續公私協力，幫助更多弱勢家庭脫貧。中信慈善基金會副董事長陳國世則表示，弱勢家庭最需要的，不只是一次性的補助，而是重新站起來的機會，希望透過長期陪伴與培力，幫助家長重新找回生活主導權，也讓孩子看見未來的希望。

今年適逢中國信託成立60周年，「信扶專案」邁入第15年，迄今已協助超過1000戶弱勢家庭成功創業，改善逾2200名弱勢兒少的生活困境。中信慈善基金會表示，未來將持續結合金融專業與社會資源，陪伴更多家庭走出貧窮循環，為孩子打造穩定的成長環境。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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