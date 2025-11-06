中國修法又喊文物回歸祖國 故宮：聽聽就好

▲故宮外觀，示意圖（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 故宮今年迎來創院北年院慶，但不只我國故宮，北京故宮也在辦院慶；北京故宮前院長鄭欣淼先前表示，台北故宮的文物遲早會到紫禁城展出，中國也修法要追討流失境外文物。故宮院長蕭宗煌表示，我國故宮文物確實主要是紫禁城來，但是來源正當，北京故宮的說法「聽聽就好」。

立法院教育及文化委員會今日由蕭宗煌列席報告業務，立委伍麗華質詢時關切兩岸文物議題。伍麗華表示，故宮百年活動中強調中華文化正統，以及中華民族休戚與共，展覽主題曲還寫著「遷台北返」，民眾跟故宮前院長都說台，台北故宮文物遲早會到紫禁城展出。

蕭宗煌說，不管是在政治上或是在國際場合，兩岸都是各自表述，一直是這樣。故宮文物主要自北京紫禁城，但當時是中華民國政權合法來到台灣，是中華民國財產，殆無疑義。故宮一百年，有75年都是在台灣，和這片土地發生很多連結，是台灣文化滋養的一部分。他強調，堅信博物館最重要的任務就是文物管理、服務展覽與教育推廣研究，北京故宮的講法聽聽就好。

伍麗華也關切，中國修訂《中華人民共和國文物保護法》今年3月生效。蕭宗煌表示，流失文物主要是針對盜賣、盜取等不正當手段，得來的境外文物要求歸還，這是中國認為他們的權益，但是台北故宮文物來台時，中華人民共和國還沒有成立。另，因為管轄權問題，我國也無法透過國際法庭向北京故宮追討文物。

