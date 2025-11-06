中國修法追文物 蕭宗煌：故宮屬中華民國毋庸置

故宮博物院院長蕭宗煌在立院教育及文化委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中國將在今年3月修訂《中華人民共和國文物保護法》，同時擬將「追討流失境外文物」納入條文，今日在立院立委質詢關切台北故宮文物，是否遭到中國藉新法追討。國立故宮博物院院長蕭宗煌6日在立法院教委會回應時，強調故宮文物是在中華民國合法政權時期來到台灣，並依法登記為中華民國財產，這點毋庸置疑。

民進黨立委伍麗在教育文化委員會質詢時指出，北京故宮百年活動以「中華文化正統」為主軸，策展主題甚至使用「遷台北返」字樣，並有前後任院長聲稱「台北故宮文物終將回歸祖國」，引發文化統戰疑慮。伍麗華同時質疑中國於3月修訂《中華人民共和國文物保護法》，明定「追討流失境外文物」，是否意味將來可能以此主張追討台北故宮的典藏文物？

蕭宗煌答覆時指出，兩岸各自表述，不管是在政治上或是在國際場合一直都是如此，雖然故宮文物源自於紫禁城，但在中華民國合法政府時期運抵到台灣，就屬於中華民國的財產這點毋庸置疑；而且故宮文物遷台後，已經和台灣這片土地發生很多連結，這是台灣文化滋養的一部分。

他強調，博物館就是要做好文物管理、服務展覽，教育推廣及研究工作，「北京故宮的講法聽聽就好」。

蕭宗煌說，目前故宮的文物，是在中華民國合法政府政權的時代遷移到台灣，那時中華人民共和國還沒有成立。所以北京故宮的話，基本來講，也沒有辦法說所謂的說台灣的這些文物是他們的。伍麗華建議台北故宮應該持續強化自我論述，避免被納入中國的文化統戰敘事之中。

