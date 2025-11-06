中國修法追討境外文物 蕭宗煌：故宮文物屬中華民國毋庸置疑

中國於今年3月修訂並施行《中華人民共和國文物保護法》，將「追討流失境外文物」納入條文，立委關切台北故宮文物是否會遭中國藉新法追討。國立故宮博物院院長蕭宗煌6日在立法院教委會回應時，強調故宮文物是在中華民國合法政權時期來到台灣，並依法登記為中華民國財產，毋庸置疑。

民進黨立委伍麗華6日在教育文化委員會質詢時指出，北京故宮百年活動以「中華文化正統」為主軸，策展主題甚至使用「遷台北返」字樣，並有前後任院長聲稱「台北故宮文物終將回歸祖國」，引發文化統戰疑慮。伍麗華同時質疑中國於3月修訂並施行的《中華人民共和國文物保護法》，明定「追討流失境外文物」，是否意味將來可能以此主張追討台北故宮的典藏文物？

蕭宗煌回應指出，兩岸各自表述，不管是在政治上或是在國際場合一直都是如此，雖然故宮文物源自紫禁城，但是在中華民國合法政府時期運抵台灣，屬於中華民國的財產毋庸置疑；且故宮文物遷台後，已和台灣這片土地發生很多連結，是台灣文化滋養的一部分。

蕭宗煌堅信博物館就是做好文物管理、服務展覽，教育推廣及研究工作，「北京故宮的講法聽聽就好」。蕭宗煌：『(原音)故宮的文物的話，是在我剛講，是在中華民國合法政府政權的時代遷移到台灣，那時中華人民共和國還沒有成立。所以北京故宮的話，基本上來講的話，也沒有辦法所謂的說台灣的這些文物是他們的。』

伍麗華最後仍提醒台北故宮應持續強化自我論述，避免被納入中國的文化統戰敘事之中。