中國修訂對外貿易法 強化貿易戰能力

（中央社記者李雅雯台北27日電）中國全國人大常委會會議通過新修訂的對外貿易法，明年3月1日起施行，意在強化貿易戰能力。這波修訂將「維護國家主權、安全、發展利益」寫入，強調完善對外鬥爭法律工具箱。

據新華社27日報導，中國全國人大常委會會議27日表決通過新修訂的對外貿易法，從2026年3月1日起施行。對外貿易法從1994年起施行，2004年首次修訂，後再經過2016年、2022年兩次修正。

報導提到，這次修法是在全球經貿格局深刻變化、國際規則加速重構背景下的重要舉措，對於推進高水準對外開放、維護對外貿易秩序、保護對外貿易經營者合法權益有重要意義，新修訂的法律共11章83條。

對外貿易法這波修訂將「維護國家主權、安全、發展利益」明確寫入，增加「對外貿易工作應當堅持服務國家經濟社會發展，推進貿易強國建設」等規定。

對於主動對接國際高標準經貿規則、積極參與國際經貿規則制定等作出規定；將跨境服務貿易負面清單管理制度、支持和促進對外貿易新業態、新模式發展、支持和鼓勵發展數位貿易、加快建立綠色貿易體系等改革舉措上升為法律制度。

為進一步優化對外貿易發展環境，明確加強與對外貿易有關的智慧財產權保護，提升對外貿易經營者智慧財產權合規水準和風險應對能力；建立貿易調整援助制度，穩定產業鏈、供應鏈等。

報導最後強調，新修訂的對外貿易法豐富、完善對外鬥爭法律工具箱，補充、完善相應反制措施、完善相關法律責任。

路透社27日報導解析，中國對外貿易法賦予政策決定者有反制其他試圖限制中國出口的貿易夥伴的權力；也被授權可採取「負面清單」機制對外資企業開放原本受限的產業領域。對外貿易法這波修訂意在提升貿易戰能力。

一名匿名的、熟稔中國事務的西方貿易外交官表示，中國各部門對於私營部門的批評變得更加關注，中國需要有一套正當理由去表明，「中國是一個法治國家，因此政府可以阻止企業的出貨」，所以最好把一切用白紙黑字寫得清清楚楚。

這名貿易外交官表示，隨著亞洲兩大經濟體（中國、日本）在台灣議題上持續爭端，中國政府在推行禁令時（例如禁止日本海鮮進口），可能將與愈來愈多私營企業發生更多的矛盾。

中國對外貿易法這波修訂重點包括數位貿易、綠色貿易、智慧財產權相關條款等，這些則是中國為符合爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）標準所做出的調整。（編輯：周慧盈）1141227