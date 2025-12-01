中國假奶粉當進口貨賺千萬！奶精澱粉沒營養

▲中國又爆出假奶粉事件，有黑心廠商用奶精加澱粉勾對成假奶粉，偽裝成進口奶粉，賺取人民幣上萬元的黑心錢。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國過去曾爆發多起「假奶粉」食安事件，引發家長人心惶惶，《央視》近日再披露一起「奶精混澱粉」偽裝成進口奶粉的黑心食品案件，主嫌獲取暴利人民幣650萬元（約新台幣2886萬元），警方逮捕12名嫌犯並查扣大量生產設備與原料。

據《央視》等中媒報報導，河南省中牟縣公安局食品藥品環境犯罪案件偵查大隊的警察，2024年8月在日常摸排中發現城郊一處偏僻倉庫連續好幾天傳出濃烈奶香氣，引警方懷疑，偵查後鎖定該處為生產假奶粉的窩點，並在現場抓獲12名嫌疑人，並查獲大量生產偽劣奶粉的原料、包裝材料及設備，以及生產好未銷售的成品奶粉6000 餘箱。

警方發現，這些假奶粉根本不含乳製品成份，純粹是用植脂末（奶精）、麥芽糊精（澱粉類原料）和固體飲料勾兌成奶粉，奶粉應有的蛋白質、脂肪、鈣等營養成分含量幾乎為零，這些假奶粉還偽造14種進口牛奶、羊奶、駱駝奶粉等，但連專業鑑定人員也難以直接判斷這批假奶粉的真偽。

這些奶粉單罐成本僅2到4元人民幣（約新台幣8到17.7元），在電商平台售價卻達30到88元人民幣（約新台幣133到390元），利潤率超10倍。嫌犯也藉此賺取人民幣650萬元（約新台幣2,886萬元）的黑心暴利。

嫌犯落網後還稱自己了解過假奶粉，是「無毒、無害、無營養」，不會對人造成傷害，因為他也擔心會吃出人命。

「奶精加澱粉做成假奶粉銷往全國」、「三人製假奶粉自產自銷賣了數百萬」等話題，也在中國社群平台微博，引發中國網友熱議，直呼：「沒良心」、「2024年了還有賣假奶粉的」、「從來不買非官方直播帶貨的，要買就去官方旗艦店買」、「什麼時候買食品能不需要擔心食品安全問題」、「不得好死」、「這太缺德了…假奶粉是奶精+澱粉，這些人良心是被狗丟了麼，膽子太大了，還敢這麼幹啊」、「還以為當年三鹿奶粉事件之後，就沒有敢鋌而走險的人和企業了」。

