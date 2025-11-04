中國假文憑亂象曝 1.4萬買到名校畢業證書

▲在中國社群平台上，能夠看到不肖人士兜售京都大學、慶應義塾大學等日本名校的山寨畢業證書。（圖／擷取自TBS NEWS）

[NOWnews今日新聞] 中國是全球最大的留學生來源國，留學生人數每年超過一百萬人。但隨著前往外國大學留學的年輕人增加，偽造大學畢業證書的問題日益嚴重。在中國社群平台上，能夠看到不肖人士兜售京都大學、慶應義塾大學等日本名校的山寨畢業證書，標榜「即使考試不及格也能拿到文憑」，日媒實際詢問偽造畢業證書的業者，沒想到業者態度理直氣壯，更稱「很多人都在做這種事。」

中國假文憑氾濫：日本名校證書成交易目標

根據TBS NEWS報導，以嚴苛學歷社會聞名的中國，如今出現大量承接偽造畢業證書業務的業者，「偽造大學畢業證書」問題正引發社會關注。

廣告 廣告

在中國社群平台上可以看見貼文，文中寫著「即使大學畢業很難，也別放棄」，並配上了京都大學和慶應大學等日本知名大學的畢業證書照片。文中還稱，「即使考試不及格，也能拿到畢業證書」，「不要一個人煩惱，請諮詢我們。」

除了日本的知名大學外，有部分業者還提供美國、英國、澳洲、加拿大等名校的畢業證書。中國出國留學的學生人數逐年增加，每年超過100萬人。這些偽造業者主要鎖定的客群似乎是「出國留學但未能順利畢業」的學生群體。

在中國，偽造畢業證書會被追究刑事責任的行為，在日本則相當於私文書偽造罪。

只要7萬日圓就能拿到大阪大學文憑

TBS記者實際與其中一家偽造業者聯絡，詢問是否可以製作大阪大學的畢業證書，結果「大約30秒就收到了回覆。」業者表示，製作需要姓名、出生年月日、性別、期望的畢業時期等資訊，費用約為7萬日圓（約台幣1萬4千元）。他們聲稱，只需3到5天就能將證書送到手上。

業者還傳了一份聲稱是樣本的畢業證書，面對記者詢問「這樣不會有問題嗎？不會被發現是假的嗎？」業者表示：「很多學生都會用這個找工作。也有學生聯繫我們說『成功找到工作了』。它和學校頒發的畢業證書外觀完全一樣。」

延伸閱讀：中國留學生擠爆日本藝校！留學成永居跳板 家長瘋送子女攻讀

偽造業者：社會不公才導致需求

當記者表明自己是日本的媒體後，偽造業者竟態度強硬地為自己的行為辯護，稱「很多人都在做這個。」

當被問及「難道這麼做不會對努力學習、通過考試的人感到抱歉嗎？」時，偽造業者更直言：「有些人是靠關係找到好工作，而有些人雖然有實力卻找不到工作，為什麼你們不報導這些問題？像這樣的不公問題，難道不應該被報導並解決嗎？」

校方回應：將導入數位證書防偽

針對畢業證書造假，大阪大學回應表示，目前已經採取防偽措施，例如在證書上設置特有的浮水印。大阪大學指出，偽造業者的存在，不僅損害教育機構的信譽，更是嚴重動搖社會信任的行為，並強調，未來有必要導入數位證書等措施來防範紙本偽造。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國開發商在峇里島海灘蓋電梯！破壞美景惹眾怒 當局急喊卡

超怕被當中國人！韓國前免稅店員曝台灣人「4大特徵」：不用擔心

中國無聲侵略日本！滲透房產、火葬場也成目標 專家揭駭人目的