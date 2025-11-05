中國停止加徵美農產品關稅前 官員會見美農產代表團

（中央社台北5日電）中國今天宣布10日起停止對美國雞肉及小麥等農產品加徵關稅前夕，中國商務部副部長李成鋼昨天在北京會見美國大豆等農產品貿易代表團時說，今年來中美農產品貿易出現波動，根源在於美方的單邊關稅措施。希望美方著眼大局，為農業等領域務實合作營造有利氛圍。

綜合界面新聞報導及網路訊息，這一美國農產品貿易代表團是由美國大豆出口協會（USSEC）執行長蘇健（Jim Sutter）率領，包含美國大豆基金會（USB）、美國榖物協會（USGC）11家農產品協會的農牧場業者、農牧業專家及企業高階主管共24人，3日抵達北京，曾拜訪中國社科院等單位。與李成鋼會面後，代表團轉往上海參加進博會。

中國商務部官網今天發布訊息提到，在昨天的會面中，李成鋼與美國農產品貿易代表團就美中經貿關係、農產品貿易等議題進行了交流。李成鋼曾參與美中吉隆坡貿易談判。

李成鋼表示，良好的中美經貿關係有利於兩國，也有利於世界。今年5月以來，雙方經貿團隊以兩國元首共識為戰略指引，舉行了5次會談，推動中美經貿關係回穩。這充分證明，中美雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，透過展開對話與合作，能找到解決問題的辦法。

他說，中美互為重要的農產品貿易夥伴。今年以來中美農產品貿易「出現了一些波動」，根源在於美方的單邊關稅措施。

李成鋼又說，中美兩國事實上在自然稟賦、市場、資金、技術等領域各有優勢，互補性強，合作空間廣闊。希望美方與中方一道著眼大局，為農業等領域務實合作營造有利氛圍。

根據這項公布訊息，美方代表團成員表示，中國是美國農產品重要出口市場，美國農業界珍視對中夥伴關係，致力於與中方「共同做大合作蛋糕」。穩定的中美經貿關係對兩國農業貿易至關重要，期待雙邊經貿關係維持良好發展態勢。

「川習會」後美中貿易戰暫時緩和，中國國務院關稅稅則委員會今天公布，自2025年11月10日下午1時01分起，停止實施「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告」（稅委會公告2025年第2號）規定的加徵關稅措施。

這些將被停止加徵關稅的美國農產品，包括3月間被加徵15%關稅的雞肉、小麥、玉米、棉花，以及3月間被加徵10%關稅的高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品。（編輯：邱國強/楊昇儒）1141105