中國停止進口日本水產是報復？ 毛寧：是日方未提交承諾資料

北京當局對日本首相高市早苗的「台灣有事」發言怒不可遏，顯然正在多方面進行報復。日媒週三（19日）一早報導中國已經通知日方停止本月才剛重新開放的日本水產進口。中國外交部發言人毛寧週三證實此一舉動，但聲稱這是因為日方沒有依規定提交所需資料。

在週三下午的中國外交部例行記者會中，日本放送協會（NHK）記者向毛寧提問表示：「據了解，中國已向日方通報暫停進口日本水產品，發言人能否介紹相關細節和原因？」

毛寧回答說：「據我了解，日方此前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品質量安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但是日方目前未能提供所承諾的技術材料。」

雖然沒有承認此一行動是直接報復高市早苗，毛寧進一步批評說：「近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上錯誤言論引起中國民眾的強烈公憤。當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。」

中國在2023年以日本排放「福島核廢水」做理由，禁止日本水產進口。在日本前首相石破茂去年底上台、與中國展開關係改善行動後，中國今年6月宣布重新開放日本水產進口，但是到11月初才開始生效。開放時間短短不到兩週，目前日本真正受到衝擊的訂單非常有限。

