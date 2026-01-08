中國偷開發東海油氣田！日本多次抗議：遺憾

▲日本政府抗議中國無視協議，在東海油氣田進行單方面開採。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」論述，引發中日關係高度緊張。日本外務省7日表示，東海日中中間線中方一側海域，發現中國的鑽井船展開活動。官房長官木原稔批評，日方已多次抗議，中方仍單方面進行開發，企圖使這些活動成為既定事實，日方深表遺憾。

據共同社、NHK等日媒報導，日本外務省7日表示，中國的移動式鑽井船及其他船隻，自去年底持續在東海日中中間線的中方一側海域，沖繩本島西北方約400公里處進行作業。日本政府2日已透過外交渠道向中方提出抗議。海上保安廳2日曾向中方鑽井船發布航行警報，外務省當天也透過外交管道向北京當局提出抗議。

日中兩國政府2008年就東海油氣田達成共識，在中間線邊界確定前共同開發，但之後協議中斷。中國目前在共同開發區附近約設有20座鑽油平台，日方分析認為，這些設施已具有永久開採功能，部分可能已開始生產。日方也指控，中國持續無視協議進行單方面開採，甚至可能透過地下管線竊取日本一側的天然氣資源。

中國近日也被發現在東海油氣田，在靠近中日中間線的中國水域，停泊一艘移動鑽井船。日本內閣官房長官木原稔8日證實此事並譴責，「儘管日方多次提出抗議，中方仍持續在該海域進行單方面開發，企圖使這些活動成為既定事實」，對此深表遺憾。

