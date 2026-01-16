中國偷雞不著蝕把米 日經亞洲：強力打壓日本反推升高市早苗支持度



去年年底，日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，使日本與中國爆發嚴重齟齬，在北京痛批該言論「粗暴干涉中國內政」之後，來自中國的打壓以及反制手段便源源不絕。不過觀察人士認為，北京對東京的過度施壓恐適得其反，不僅推升了高市內閣的支持度，更讓高市早苗獲得信心，因而宣布提前舉行大選，尋求掌握國會過半席次。

曾長期擔任日經亞洲（Nikkei Asia）駐北京特派員，以及北京分社社長的資深撰稿人中澤克二，在15日刊出的專文表示，由於高市早苗所屬的自民黨，在日本國會參眾兩院都並未掌握多數席次，因此在北京的評估之中，東京執政當局面對壓力將會屈服，對中國的要求讓步。

痛批高市政府「粗暴干涉中國內政」 吹響北京打壓號角

基於前述評估結果，習近平政府在高市發表「台灣有事」言論後大約1週之後，除了痛批該言論「粗暴干涉中國內政」之外，也開始祭出反制手段，呼籲中國公民避免前往日本，同時要求國籍航空減少飛日本的航班，並且延後了2023年8月起實施日本水產禁令的解除時間。

在前述實質手段之外，中共宣傳部也大規模動用宣傳機器，操控主流媒體與各類新媒體的風向；報導指出，中國央視的晚間新聞便是最好的例子，自從去年11月13日起，其「新聞聯播」節目之中，每天至少會有1則批評高市的新聞報導，除了聚焦日本各地、小規模反高市示威或集會，也邀集了專家學者進行評論。

不僅未使東京屈服 反而促成高市支持度大增

此外，來自俄國、伊朗等與中國關係密切國家的政治人物和學者，也都成為央視批評高市早苗的座上賓；到了本月6日，中國商務部則是進一步針對軍民兩用物品出口日本進行管控，不過即使北京軟硬兼施，對日本祭出報復手段與宣傳戰，都未能達成高市政府撤回「台灣有事」發言的目標。

不僅如此，中國的打壓更推升了高市早苗的人氣；自從去年10月21日就任以來，高市的支持度就不斷攀升，且在12月19日至21日之間，由日經新聞與東京電視台聯手進行的民調中，更取得了高達75%的支持度。

分析認為，在聚焦與美國抗衡的同時，北京通常並不重視對日關係，也因此使中國對於日本的認識往往不足，這樣的情形導致了習近平政府對於日本可能在壓力下屈服的誤判，且事與願違地反而提高了高市的支持度，使其有信心取得國會過半席次，從而宣布將提前舉行大選。

