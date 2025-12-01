中國催生 2026年避孕藥品與用具開徵增值稅

（中央社記者呂佳蓉北京1日電）在中國近幾年出生人口快速減少的背景下，官方從明年1月1日起，銷售避孕藥品和用具將依法徵收增值稅，不再享受免徵增值稅的優惠政策。

據陸媒山東廣播電視台閃電新聞報導，中國的「增值稅暫行條例」第15條曾規定，避孕藥品和用具免徵增值稅；而在「增值稅法」第24條免徵增值稅的項目中，不再設有這一項。

從明年1月1日起，銷售避孕藥品將按照增值稅法規要求，開具相應的增值稅專用發票或普通發票。

報導表示，免徵增值稅政策的取消，將對避孕藥品和用具的生產、銷售企業產生直接影響；企業需要重新評估成本結構，調整定價策略，並可能面臨市場競爭加劇的挑戰。隨著增值稅的徵收，避孕藥品的市場價格可能會上漲，從而增加消費者的購買成本。

中國出生人口從2016年起連續7年下降，2023年降至902萬人。多個地方政府因而推出生育補貼、延長產假的配套措施，但預期中國出生人口減少為長期趨勢。

對於這項新政策，有中國網友表示：「為了促進生育向前衝」、「還不如改成憑結婚證購買呢」、「催生繼續」。（編輯：廖文綺）1141201