中國傳奇富豪李春平病逝！享壽76歲 千億遺產遭侵吞孤獨離世

【緯來新聞網】中國知名慈善企業家李春平於上月在北京病逝，享壽76歲。李春平因繼承一名好萊塢女演員的大筆遺產而聲名大噪，生前財產一度估值人民幣268億元（約新台幣1166億元），被封為「中國最強軟飯男」。

中國傳奇富豪李春平病逝。（圖／翻攝微博）

根據《優點娛樂》報導，李春平晚年罹患老人痴呆等病症，上月在北京醫院病逝，享壽76歲，過世時身邊無親友陪伴。李春平1949年出生，早年曾服兵役，但因私人糾紛導致入獄服勞動改造，人生一度跌落谷底。



隨後，李春平因外貌俊朗獲一位大他39歲的好萊塢女星青睞，赴美展開長達13年的同居生活。1991年，女方過世後，李春平獲判繼承九成遺產，隨即返回中國，成為當時媒體關注焦點，並出版個人傳記，其經歷亦於2009年改編為電視劇《人間情緣》。



返中後，李春平展現奢華生活方式。他是國內第一位擁有勞斯萊斯的富豪，甚至一次購買三台。據說，他購置房產如同日常採買蔬果，家中不僅收藏大量古董，更有約40名助理隨侍，其中包括9名專職司機，保險箱裡時常備有數百萬元現金。



不過，財富也為他帶來不少風波。2002年，他因涉嫌購買文物被拘留，最終由於證據不足釋放。到了晚年，李春平健康每況愈下，2017年傳出罹患遺傳性老年癡呆症，之後又與一位39歲女看護余啟存登記結婚，並傳出名下資產逐漸遭人侵吞，最終在醫院孤獨離世，身邊無直系親屬陪伴。

