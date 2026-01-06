中國傳媒2026強化紅色宣傳 推微短劇精品化發展

（中央社記者張淑伶上海6日電）根據中國2026年全國廣播電視工作會議，今年中國傳媒將會針對中共成立105週年與「長征勝利」90週年等紅色主題宣傳，並將推動微短劇精品化發展、強化網路節目管理作為重點任務。

根據中國國家廣播電視總局官網，2026年全國廣播電視工作會議5、6日在北京召開，總結2025年工作，分析形勢任務，安排部署2026年廣播電視和網路視聽工作。會議由中共中央宣傳部副部長曹淑敏出席會議並講話。

其中，2026年的重點工作首要就是「強化理論武裝，壯大主流輿論」。推出系列化的理論宣傳精品，提升理論宣傳實效；精心組織「十五五（2026到2030年）」開局、中國共產黨成立105週年、長征勝利90週年等主題宣傳。

此外，今年的重點工作還包括加強網路節目的規範管理，推動微短劇精品化發展，加強網路綜藝節目「全鏈條、全週期」管理，推進網路直播節目精準化、科學化管理，既要促進網路視聽新業態發展，又要強化網路視聽生態治理。實施中國視聽出海計畫，「講好中國故事、傳播好中國聲音」等。

去年11月，中國網絡視聽節目服務協會發布「中國微短劇行業發展白皮書（2025）」。中國微短劇用戶整體規模為6.96億人，與微短劇相關的企業已突破10萬家，平均每個用戶每天看2小時微短劇。

分析指出，中國微短劇的發展和多地政府的扶持政策有關，包括資金激勵、資源整合、人才培育、技術賦能等方式。財新網報導指出，在已經形成產業集群的陝西西安、河南鄭州、浙江橫店等地，微短劇像是流水線上的產品，夜以繼日地量產。（編輯：楊昇儒）1150106