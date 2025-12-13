中國傳拒買輝達H200晶片 白宮AI沙皇：北京識破美國盤算

中國正積極擺脫對美國AI晶片的依賴。路透社



美國總統川普本週一（12/8）宣布放行輝達出口H200晶片給中國客戶，但傳出北京方面並不領情，將要求中國企業拒買。白宮AI顧問塞克斯週五（12/12）受訪時表示，中國全力扶持華為發展AI技術，確實是川普政府開放H200晶片的考量，而北京則是識破美國的幕後盤算。

塞克斯（David Sacks）週五接受彭博科技（Bloomberg Tech）訪問時表示，他當天看到新聞報導說，中國「拒絕購買我們的晶片」。塞克斯說：「他們顯然不想要這些晶片，我認為原因是，他們想要在半導體上擺脫依賴。」

彭博新聞日前報導指出，白宮官員發現中國華為在發展及生產AI晶片上突飛猛進，進度遠遠超出華府預期。川普政府於是決定允許輝達（NVIDIA）出口先進H200晶片至中國市場，以確保美國在先進AI晶片供應上「領先中國18個月」。

塞克斯週五受訪時坦承，在開放輝達晶片銷往中國的政策上出現立場改變，與中國全力扶植華為有關。他說：「中國不想接受這些晶片，因為他們希望扶植華為。而這也是我們的算計之一，出售不是最先進的、技術落後的晶片給中國，奪走華為的市場份額。但我認為，中國政府已經識破了，所以他們才不允許企業購買。」

H200晶片為輝達於2023年推出，並從去年起出貨給客戶。H200晶片是目前僅次於Blackwell系列的輝達次佳產品，比即將推出的Rubin產品落後約兩個世代。彭博新聞週五報導指出，中國正打算祭出一項金額達700億美元的金援計畫，全力扶植國產晶片產業。此舉進一步展現出中國要擺脫對外國晶片依賴性的決心。

《金融時報》週二（9日）引述兩名知情人士消息報導說，北京監管機構一直在討論如何限制中國用戶獲取H200 晶片。報導指出，北京一直反對國內公司使用美國技術，特別是輝達的晶片，以此作為對美國限制措施的報復。

