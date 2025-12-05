中國傳東亞海域部署逾百艦艇「規模歷來最大」 總統府回應了

路透社報導，中國近期在東亞海域部署大批船艦，數量一度超過上百艘，是到目前為止規模最大的海上武力展示。知情人士分析是衝著日本和台灣而來，對此總統府表示，賴總統已經下令國防部和國安單位做好完整掌握，也呼籲中國要善盡大國的責任，行為上應該要有所克制。

中共解放軍艦艇數度侵擾台海，近來更有異常調度，路透社報導指出，中國近期在東亞海域部署大批海軍艦艇和海警船，高峰期數量多達上百艘，是迄今以來規模最大的海上武力展示。

廣告 廣告

中國在此時有這樣的舉動，知情人士分析，是對於日本挺台言論，還有台灣追加國防預算所做的因應之舉。總統府回應，中國此舉對於印太還有整個區域造成威脅跟影響，總統已責請國防部、國安相關單位都要完整掌握並即時回報，也強調國家安全無虞，國人可以安心。另外總統府也特別呼籲中國，要善盡大國的責任，行為上應該有所克制。

但也有國防專家認為，這是中共例行性的演練，台灣不用過度解讀。不過這般規模已經遠遠超越中方的國防需求，國安局長證實，中國正處於年度軍演高峰期，區域情勢緊繃，我方全程戒備

台北／林宸頡、蕭睿陞 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

網瘋傳「台荷情報交流資訊」！軍情局駁斥：不符事實

中配錢麗在台宣揚武統遭檢舉 內政部廢止其「依親居留」

國台辦嗆1.25兆國防預算「浪費錢」 陸委會：台灣需自保和平得靠實力