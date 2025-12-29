中國債務總額達GDP三倍以上 通縮風險上升
中國官方智庫近日發布數據，顯示中國的債務總額不斷膨脹，已達國內生產毛額（GDP）的三倍以上。由於中國經濟復甦乏力，債務負擔可能加劇，通貨緊縮風險也將上升。
《日經亞洲》報導，根據中國政府系智庫「國家金融發展實驗室」的報告，至2025年9月底，不包括金融機構的企業、居民和政府所持債務餘額佔GDP的比率為302.3%，較6月底首次突破300%大關時再增1.9個百分點，債務總額已超過400兆人民幣（約57兆美元）。
報導指出，在景氣復甦乏力、企業利潤和居民收入成長停滯的情況下，企業與居民對新增借款態度保守，消費與投資勢將進一步降溫，「債務通縮」的風險上升。
該報告統計，中國政府債務佔GDP比率9月底達67.5%，較6月底增加2.2個百分點，主因是政府發行更多債券，為基礎設施和其他計畫籌資。中國各地方政府也加強發行債券。
報告分析，除了政府債務升高以外，中國的名目GDP成長疲弱也導致債務比升高。用於衡量國內整體價格趨勢的GDP平減指數持續呈現負值，證明通縮壓力加劇。由於負債成長較經濟成長更快，負債比因而升高。
●家庭債務餘額下降 30年首見
在家庭債務方面，9月底中國家庭債務占GDP比率為60.4%，較前一季下降0.7個百分點，未償還債務餘額也同步下滑。這是自1995 年有可比統計數據以來，首次出現債務餘額下降的情況。
數據顯示，由於中國房價始終未見觸底跡象，越來越多民眾出售第二戶住宅及投資型不動產，以償還自用住宅的房貸；公寓購屋需求依然疲弱。
企業債務占GDP比率9月底高達174.4%，僅較前一季增加0.4 個百分點。全年固定資產投資（包括工廠建設）預計將首度出現下滑。
報導指出，中國出生率下降與人口老化，將加重社會保險對公共財政的負擔。在財政支出日益僵固的情況下，中國透過擴大舉債來刺激經濟的空間正逐步縮小。
