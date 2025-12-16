中國億萬富豪赴美代孕 誕大量嬰兒欲建家族王朝

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，電玩大亨徐波等中國億萬富豪透過代理孕母，在美國生下數十個甚至上百個孩子，目標是建立龐大的「超級家庭」，游走法律邊緣的手段挑戰美國民法規定。

報導指出，美國加州洛杉磯郡高等法院家事法庭受理代理孕母案件例行審查中，法官培爾曼（Amy Pellman）的法院助理在審閱常規代孕申請時看見相同名字一再出現，認為事有蹊蹺。

一名中國籍億萬富豪對至少4個未出生孩子主張擁有親權，法院進一步調查後發現，這名富豪已透過代孕方式至少產下或即將產下另外8個孩子。

曾參與聽證會的消息人士透露，培爾曼2023年夏天傳喚徐波出席一場閉門庭訊，住在中國的他並未出庭，而是透過視訊連線、並由口譯人員進行翻譯來回應法官詢問。他說，希望透過代孕在美國生育大約20個兒子，以便將來接管他的事業。

他的幾個孩子目前住在洛杉磯附近的爾灣（Irvine），由保姆代為撫養，正在等待辦理前往中國的文件。他告訴法官，由於工作繁忙，他還沒見過這些孩子。

消息人士透露，培爾曼對此感到震驚不已。他們說，代孕是幫助人們組建家庭的一種手段，但徐波自述的情況似乎並非想為人父母。

法官駁回他的親子關係申請，這項裁決讓他花錢代孕出生的孩子陷入法律身分不明的窘境。

徐波創立的線上遊戲公司「多益網絡」透過電郵回覆華爾街日報，「老闆不接受任何人的任何採訪請求，無論出於何種目的」，並稱華爾街日報描述的內容很多都不屬實。

徐波是中國網路名人，但現實生活十分低調，他鮮少接受記者訪問，而且近10年來都沒有在公共場合被拍到照片。

培爾曼對這起從未公開報導過的保密案件做出的裁決，是對美國代孕行業中一個鮮為人知趨勢的譴責：由於代孕行為在中國屬非法，一些中國精英和億萬富豪透過代理孕母，悄悄在美國生下大量嬰兒。

受美國科技鉅子馬斯克（Elon Musk）育有14個孩子所啟發，一些中國父母砸下數以百萬計美元的代孕費，在美國僱用代理孕母幫助他們建立規模驚人的家庭。

徐波自稱「中國首父」，在中國以公開抨擊女權主義聞名。他的公司在社群媒體宣稱，他透過代孕在美國生育了100多個孩子。

消息人士透露，希望教育集團執行長兼總裁汪輝武也聘請美國模特兒等女性捐卵，透過代孕生下10個女兒，目的是讓她們有朝一日嫁給有權勢的男性。

專家指出，這個市場已經發展得十分成熟，中國人甚至無需踏足美國，就能擁有在美國出生的孩子。為滿足這種需求，美國代孕服務產業鏈應運而生，其中包括代孕機構、律師事務所、診所、分娩機構和保姆服務，代孕一個孩子的費用高達20萬美元（約新台幣630萬元）。

根據美國憲法第14修正案，原則上在美國出生且受美國司法管轄的嬰兒，出生時即取得美國公民身分。部分外國人赴美生子是否構成制度濫用，長期以來一直是美國政治與移民政策的爭議焦點。

為遏制所謂的「生育旅遊」，美國國務院2020年採取行動，收緊對被認定可能以赴美生產為主要目的女性的訪客簽證審查。美國總統川普今年1月簽署行政命令，試圖重新界定憲法第14修正案下的出生公民權，規定除非父母一方為美國公民或合法永久居民，否則在美國出生的嬰兒將不再自動取得美國公民身分。

這項行政命令正由美國最高法院審查，是否能夠生效尚未定案。而上述政策是否適用於與美國代孕者合作的外國人，現行法規與司法實務尚未作出明確界定。（編輯：劉文瑜）1141216