中國儲能產業崛起！全球前10大電芯供應商包辦9家
中國電力市場的改革正在改善電力儲存的經濟性，如今正好遇上國際需求同步激增，使得本已在全球占據主導地位的中國能源儲存製造商迎來新一波榮景。根據1項估計，中國企業今年在全球鋰離子電池儲能電芯出貨量將年增7成5。
據《路透社》報導，今年以來，中國已出口超過650億美元的儲能與電動車電池，進一步鞏固其在這個關鍵產業中的主導地位。該產業對於支援風力與太陽能發電，以及確保人工智慧資料中心的電力穩定供應，具有不可或缺的重要性。
分析人士指出，銷售激增的動力來自國內資料中心與再生能源需求，以及中國推動的改革與補貼政策，全面帶動能源儲存需求成長。與此同時，國際需求也隨著資料中心快速擴張、歐洲老舊電網對備援電力的需求，以及中國在中東地區迅速擴展的再生能源業務而同步上升。
專注於中國政策研究和商業分析的顧問公司「策緯諮詢」（Trivium China）分析師里斯（Cosimo Ries）表示，這些領先的能源儲存電芯製造商訂單滿載，許多企業幾乎已開始以雙班制運作，以因應需求。他形容這波成長是今年中國能源領域「最大的驚喜之一。」
瑞銀集團（UBS）上月將其對2026年全球電池式能源儲存系統裝置量的預測上調25％。國際能源總署（International Energy Agency）則預測，今年全球對電池儲能設施的投資將年增16％，達到660億美元。其中很大一部分預料將由中國企業拿下，儘管特斯拉（Tesla）仍是能源儲存系統的全球龍頭，但系統內部所使用的微型電芯生產幾乎由中國壟斷。
根據再生能源與科技研究顧問公司「Infolink」1至9月的排名，全球前6大電芯供應商全部來自中國，包括：寧德時代（CATL）、海辰儲能（HiTHIUM）、億緯鋰能（EVE Energy）、比亞迪（BYD）、中創新航（CALB）以及瑞浦蘭鈞（REPT BATTERO）。而全球前10大中，唯一非中國企業的是日本的大型車載電池企業「AESC集團」。
億緯鋰能今年前3季的能源儲存銷售量較去年同期成長35.51％。瑞浦蘭鈞第3季所有電池出貨量創下歷史新高。電動車龍頭寧德時代與比亞迪則未單獨揭露前3季的儲能出貨量。歷史上，儲能業務在其營收中占比低於車用電池與電動車，但這一比例正在逐步上升。
瑞銀分析師Yishu Yan在1場媒體簡報中表示，將太陽能與儲能系統結合，實際上已成為滿足美國人工智慧資料中心電力需求的唯一可行方案。她指出，美國人工智慧資料中心的電力需求非常強勁，但電力供應是最大的瓶頸，而美國的基載電力，包括天然氣、核能與火力發電，在未來5年內不太可能大幅成長。
不過，Yishu Yan也警告，中國製造商仍面臨來自美國限制措施的風險。美國對於涉及「受關注外國實體」（foreign entities of concern）的項目設有限制，而中國即被納入該範圍，這可能影響可獲得投資稅額抵免的儲能專案。
根據能源智庫「Ember」的數據，今年前10個月，中國包括電動車與能源儲存在內的電池出口總額達到667.61億美元，創下歷史新高。自2022年以來，電池已超越太陽能光電，成為中國最賺錢的清潔科技出口項目。
這一趨勢明年可能進一步擴大。顧問公司「Infolink」預估，全球能源儲存電芯出貨量可能上升至800吉瓦時，較今年預測增加33％至43％。
中國電動汽車產業技術創新戰略聯盟（CAEV）指出，今年前11個月，中國能源儲存與其他非車用電池的出口年增百分之51.4％，增速快於電動車電池出口的40.6％。
在地方政府要求風電與太陽能專案搭配儲能設施的政策推動下，中國已擁有全球最大的電池式能源儲存裝置，約占全球總量的40％。今年，中國的電池儲能容量也首度超越傳統抽蓄水力發電，後者受限於地理條件，需依賴水庫蓄水在用電高峰時發電。
過去相當多的電池儲能容量處於閒置狀態，因為營運並不具備獲利能力。然而，這一情況隨著6月實施的改革而改變。新制度要求新建專案必須透過市場化競標出售電力，而非以固定電價出售，這使得儲能電廠能夠在電價低時充電、電價高時放電，從中獲利，營運變得更具吸引力。
中國電力企業聯合會（CEC）的數據顯示，改革上路後，儲能電廠在第3季的每日平均運轉時間提升至3.08小時，較去年同期增加0.78小時，也較前1季增加0.23小時。
這一切發生在中國政府推出規模350億美元的計畫背景下，該計畫目標是在2027年前將電池儲能容量幾乎翻倍，並搭配新的省級補貼政策。投資銀行「富瑞集團有限公司」（Jefferies Group LLC）指出，自2024年底以來，中國已有10個省份推出容量電價機制，亦即對維持備用容量的業者提供額外給付，並與其他補貼措施並行。
對此，「富瑞集團有限公司」分析師Johnson Wan在報告中寫道，這是10多年來能源儲存領域「最具決定性的政策轉向。」
