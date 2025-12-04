中國先海運突襲送10詐犯！昨晚再空運丟包3人返台 刑事局緊急接人

刑事局將中國丟包的3名台籍詐欺犯帶回詢問。(記者姚岳宏攝)

〔記者姚岳宏／台北報導〕中國公安前天才透過小三通，無預警遣送10名在中國服完刑的台灣詐欺犯到金門，行徑幾近「丟包」，沒想到昨天下午又在未告知情況下，再度遣返3名詐團台嫌，讓他們自行搭機抵達台灣松山機場，「事前不知」的刑事局昨晚獲悉，緊急派員到機場，與移民署協調3人入境事宜，漏夜帶回刑事局詢問。

據知，原本10名台籍詐騙犯在中國監獄服刑後，中方前天透過小三通將他們遣返金門，作業方式是把人送到廈門，登船前船務代理臨時獲知後通報移民署，經查有8人遭我方通緝，另2人無通緝身分，入境金門後自行離去；未料昨天下午2時許，再度傳出航商接獲中方告知，準備送3名台灣通緝犯上船，我方以3人身分待查為由，暫拒3人上船。

但中方公安晚間又在沒通知我方的情況下，讓3人搭上飛機，據知，昨晚搭機返台的3名台人，因詐欺等罪已在中國服刑2年，其中2人在台遭通緝，將解送檢方執行，另1人在台未遭通緝將獲釋；是否就是小三通遭拒收的3人，身分仍待查明。

陸委會發言人梁文傑昨表示，中方通報機制多年來都有固定管道，這一次確實不是按照固定管道，我們雖然不滿意，但還是務實處理問題；陸委會公布最新統計，截至今年9月，共有873名台籍詐欺犯被關在中國。

