中國光通訊被美限制 光通訊6廠可望受惠

〔記者王憶紅／台北報導〕市場傳出，五角大廈在日前致國會的信函中，建議將新易盛、中際旭創及另外六間公司列入協助中國軍方的清單。對此，凱基投顧指出，2家公司被徹底禁止，主要受惠者將以歐美光收發模組品牌廠與代工廠為主，包括Lumentum 、Coherent、Applied Optoelectronics，代工廠則為Fabrinet等，而台廠方面，預期聯鈞(3450)、眾達-KY(4977)、訊芯-KY(6451)、華星光(4979 )、聯亞(3081)、光環(3234 )等可望受惠。

根據市場報導，五角大廈建議將包括阿里巴巴、百度、比亞迪、新易盛通信、華虹半導體、速騰聚創(RoboSense)、藥明康德(WuXi AppTec Co)以及中際旭創(Zhongji Innolight)等8間公司列入《美國國防授權法》所規範的「第1260H條款名單」，原因是這些企業被認為在某種程度上協助中國軍方。一般認為，若被列入1260H名單中，則可能受到限制，未來無法採購部分關鍵原材料、零組件或技術授權。

廣告

凱基投顧分析師姜兆剛指出，從網通產業角度解讀，目前被建議列入清單的中際旭創與新易盛為中國光收發模組大廠，在近年AI產業發展對光通訊需求迫切，且2家公司皆有對美系大型CSP(雲端服務供應商)長期供貨，同時具有非中國產能的情況下，因此即使被加入清單中，較大的可能為增加更多產地與客戶出貨限制(如高階產品將僅能在中國以外生產且禁止出貨至中國等)，被直接禁止的機率較低。

姜兆剛進一步說，但若這兩家公司被徹底禁止，主要受惠者將以歐美光收發模組品牌廠與代工廠為主，包括Lumentum 、Coherent 、Applied Optoelectronics ，代工廠則為Fabrinet 等。

在台廠方面，姜兆剛認為將分為2階段，其中直接受惠者為直接從美系客戶中受惠者，如聯鈞(3450)、眾達-KY(4977)、訊芯-KY(6451)、華星光(4979 )等；而後則為先面臨自中系客戶之訂單減少，之後才開始受惠美系客戶訂單增加者，如聯亞(3081)、光環(3234 )。

