中國兒童手錶拚爆「遊戲化競爭」！按讚拚升級、買活躍度全都來

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

科技媒體《連線》（Wired）報導，兒童如今透過手錶的小螢幕進行社交、支付、玩遊戲與分享影片。該裝置把所有活動遊戲化，強化黏著度，加上安全防護、健康監測與通訊功能，因而深受中國家長青睞。根據科技研究公司Counterpoint Research的統計，中國兒童智慧手錶市占率達64%，其中「小天才」占48%，在中國智慧手錶市場中則占21%，僅次於華為。

兒童如今透過手錶的小螢幕進行社交、支付、玩遊戲與分享影片。（示意圖／美聯社）

中國媒體指出，孩子能透過小天才購買機器人按讚、搜尋他人資訊，甚至尋找戀愛對象。按讚機制具分級制度，低階用戶每日最多只能按5個讚，高階用戶可按20次，好友上限則為150人。累積足夠讚數便能成為平台上的「大人物」。因此，許多孩子偏好結交高階好友，而低階用戶容易被排除，使社交本身變成競爭。

小天才帶來的競爭也衍生出灰色商機。小紅書上有人教導如何繞過按讚上限，也有商家協助提升數據，或在上課期間代為保持帳號活躍；部分高階用戶甚至透過出售舊帳號獲利。

《連線》也訪問多名中國家長。雖然擔心手錶的小螢幕影響視力，但多數人仍選擇購買。孩子每天必須替虛擬角色換裝、完成每日簽到、運動挑戰與英語練習等任務，以累積積分。

此外，目前已出現多起利用小天才手錶進行兒童詐騙的案例，過度消費問題也引起家長擔憂。不過，小天才公司迄今尚未就相關質疑做出回應。

