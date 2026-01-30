中國入冬用電負荷屢創新高 持續監測預警

（中央社記者張淑伶上海30日電）中國國家能源局官員今天表示，這個冬天全國用電負荷多次突破歷史度冬負荷極值，但強調電力供應平穩，會持續監測預警。此外，2025年全國電力市場交易電量規模也再創新高。

綜合陸媒中新社、人民網等報導，中國國家能源局30日舉行新聞發布會，介紹2025年迎峰度冬能源保供情況。

國家能源局電力司副司長劉明陽表示，今年度冬全國整體氣溫接近常年同期或略偏暖，但「冷暖轉換」頻繁，北方地區冷空氣活躍度加劇，出現多輪階段性強寒潮天氣。全國用電負荷多次突破歷史度冬負荷極值。

廣告 廣告

中國冬季電力負荷歷史極值是2023年12月21日的13.45億千瓦；今年1月19日、20日、21日，受大範圍寒潮天氣影響，最大電力負荷連續3天創冬季新高，首次突破14億千瓦，1月21日最高達14.33億千瓦。本次入冬以來，華北、西北、東北3個區域電網和新疆、西藏等14個省級電網負荷累計86次創歷史新高。

劉明陽表示，目前，全國燃料儲備充足、電力供應平穩。以「一省一策」指導督促細化落實各項保供措施，做好應對預案，優化電網方式安排，加強省間餘缺互濟。目前，全國統調電廠燃料供應基礎可靠，東北等重點保暖地區電廠存煤超過25天。

針對農村「煤改氣」（改變使用煤炭為使用天然氣）的氣源保障和氣電協同等問題，他表示官方已經印發「關於加強重點地區天然氣供應 保障群眾溫暖過冬的通知」，進一步做出細化部署和安排。

在電力交易方面，數據顯示，2025年全國電力市場交易電量規模再創新高，累計完成交易電量6.64億千瓦時，年增7.4%。

國家能源局市場監管司副司長王雲波表示，去年電力交易的特色是：市場化交易電量占比持續提升，占全社會用電量比重64%，年增1.3個百分點；跨省跨區交易電量不斷成長，達1.59兆千瓦時，創歷史最高水平，年增11.6%。（編輯：周慧盈）1150130