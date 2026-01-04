中國內捲受害者+1 謝金河：韓國泡菜也淪陷

▲中國低價泡菜已經大舉進入韓國市場，在中國生產泡菜每公斤只要1700韓元（約新台幣37元），一舉打趴韓國本土業者，成為中國內捲最新的受害者。（圖／Shutterstock）

[NOWnews今日新聞] 中國內需未完全復甦，再加上中國政府大舉補貼企業，導致中國產品供過於求，仍至低價傾銷到周邊國家。財信傳媒董事長謝金河近日在臉書表示，中國低價泡菜已經大舉進入韓國市場，在中國生產泡菜每公斤只要1700韓元（約新台幣37元），一舉打趴韓國本土業者，讓韓國變成「泡菜逆差國」，成為中國內捲最新的受害者。



聯合國教科文組織（UNESCO）在2013年將韓國泡菜文化列入人類非物質文化遺產名錄，原因是其韓國越冬泡菜文化發揚街坊鄰里分享的精神，並增強了韓國人的認同感和歸屬感。



謝金河表示，泡菜一直都是無論北韓或是韓國的重要佳餚，去年9月自己也特別到韓國仁寺洞去參觀泡菜博物館，負責經營泡菜博物館的Pulmuone高層特別為我們解說泡菜製作過程。



然而，這種讓韓國驕傲的泡菜文化，如今卻遇到中國泡菜挑戰。據韓國府統計，2025年前10個月，韓國進口1.59億美元（約新台幣49.8億元）的泡菜，對比2024年同期是出口1.27億美元（約新台幣39.8億元），韓國從「泡菜出口大國」變成「泡菜逆差國」，而這個泡菜進口幾乎100%都來自中國。

他提到，中國的泡菜製造以山東為基地，這種標準規格的產品只要量夠大，中國的廠商就可以把成本殺到最低。在中國生產的泡菜每公斤只要1700韓元，韓國本地業者要3600韓元。韓國餐飲業者為了降低成本，紛紛改由中國進口，本地泡菜業者一家一家收攤。這種內捲已引來政府關注，甚至祭出補貼，但中國殺價威力更強大，現在有些中國泡菜價格殺到南韓本地業者的3分之1。



謝金河最後表示，中國在製造業的優秀能力，從面板，太陽能電池模組，LED，到傳統的水泥，鋼鐵，石化，現在到電池，電動車，成熟製程半導體，「現在連朝鮮人都自豪的泡菜也加入內捲行列，這個轉折與變化令人驚嘆！」

